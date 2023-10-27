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    В Невском районе построили новый детский сад на 140 мест

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    Госстройнадзор выдал разрешение на ввод нового детского садика на 140 мест в Невском районе. Как уточняют в «Группе ЛСР», он рассчитан на восемь групп детей разных возрастов.

    Фото: Предоставлено «Группой ЛСР»
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    Внутри здания предусмотрены бассейн, физкультурный и музыкальный залы, помещения для приема пищи и игровые площадки с теневыми навесами. Для маломобильных категорий внутри есть лифт и пандусы, а также специальное машиноместо на парковке. Внутренний двор садика в ЖК «Цивилизация на Неве» озеленят и установят МАФы.

    Всего в микрорайоне запроектировано четыре детских сада, две школы и совмещенное детское образовательное учреждение.

    Фото: Предоставлено «Группой ЛСР»

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