В Невском районе построили новый детский сад на 140 мест

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод нового детского садика на 140 мест в Невском районе. Как уточняют в «Группе ЛСР», он рассчитан на восемь групп детей разных возрастов.
Внутри здания предусмотрены бассейн, физкультурный и музыкальный залы, помещения для приема пищи и игровые площадки с теневыми навесами. Для маломобильных категорий внутри есть лифт и пандусы, а также специальное машиноместо на парковке. Внутренний двор садика в ЖК «Цивилизация на Неве» озеленят и установят МАФы.
Всего в микрорайоне запроектировано четыре детских сада, две школы и совмещенное детское образовательное учреждение.