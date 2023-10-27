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    А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

    Проверим, знаете ли вы, где живут новгородцы и кто такие омчане

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    14 комментариев
    Лев Толстой никогда не жил в поселке Лев Толстой. А кто тогда?
    Лев Толстой никогда не жил в поселке Лев Толстой. А кто тогда?Коллаж: Виталий Калистратов
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    Сможете ли вы разобраться, как правильно назвать жителей разных городов? Поверьте: иногда они совсем не то, чем кажутся.

    Где живут омчане?

    А как назовете жителей Архангельска?

    Новгородцы — они откуда?

    Кто живет в Сургуте?

    В Кемеровской области есть поселок Яя. Кто же в нём живет?

    Немного экзотики. В Сковородинском районе Амурской области есть поселок Ерофей Павлович. Как зовут его жителей?

    А в Липецкой области есть поселок Лев Толстой. Кто живет там?

    А как бы вы назвали жителей города Дно Псковской области?

    Как правильно назвать жителей Сысерти — сысертцы или сысертчане?

    Последний вопрос со звездочкой. Правильно ли будет назвать жительницу Воронежа воронежкой?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

    Зачем заморачиваться с этими названиями? Можно просто говорить «житель такого-то города», и никто не в обиде

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

    Вам удалось дать несколько правильных ответов, но с названиями жителей городов всё равно придется поработать

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

    В целом у вас не будет проблем, если вы поедете в другой город — лишь бы не в тот, жителей которого вы назвали неправильно в тесте

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

    Для вас почти нет неизвестных точек на карте. И неизвестных названий для местных, соответственно

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России

    Идеальный результат! Вы как будто жили во всех этих местах

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    Лев Толстой никогда не жил в поселке Лев Толстой. А кто тогда?
    Лев Толстой никогда не жил в поселке Лев Толстой. А кто тогда?Коллаж: Виталий Калистратов

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