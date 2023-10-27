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Сможете ли вы разобраться, как правильно назвать жителей разных городов? Поверьте: иногда они совсем не то, чем кажутся.
Где живут омчане?
А как назовете жителей Архангельска?
Новгородцы — они откуда?
Кто живет в Сургуте?
В Кемеровской области есть поселок Яя. Кто же в нём живет?
Немного экзотики. В Сковородинском районе Амурской области есть поселок Ерофей Павлович. Как зовут его жителей?
А в Липецкой области есть поселок Лев Толстой. Кто живет там?
А как бы вы назвали жителей города Дно Псковской области?
Как правильно назвать жителей Сысерти — сысертцы или сысертчане?
Последний вопрос со звездочкой. Правильно ли будет назвать жительницу Воронежа воронежкой?
А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России
Зачем заморачиваться с этими названиями? Можно просто говорить «житель такого-то города», и никто не в обиде
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А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России
Вам удалось дать несколько правильных ответов, но с названиями жителей городов всё равно придется поработать
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А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России
В целом у вас не будет проблем, если вы поедете в другой город — лишь бы не в тот, жителей которого вы назвали неправильно в тесте
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А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России
Для вас почти нет неизвестных точек на карте. И неизвестных названий для местных, соответственно
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А вы кто такие? Угадайте, как называют жителей разных городов России
Идеальный результат! Вы как будто жили во всех этих местах