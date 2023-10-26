От Петербурга до Грибков. Доставка продуктов выходит за пределы больших городов

По данным за январь–сентябрь 2023 года, количество населенных пунктов, где присутствует сервис «Пятёрочка Доставка», выросло до 1028 — почти в 5 раз. При этом число охваченных сел, поселков и деревень увеличилось более чем в 6 раз, а городов — в 4 раза. Потенциальных пользователей сервиса стало больше на 22 млн человек.

По подсчетам аналитиков торговой сети, сейчас доставка «Пятёрочки» доступна более чем для 63% жителей России, из которых 82% — горожане. С начала года к сервису подключили 10 новых регионов, и сейчас он присутствует в 69 субъектах Российской Федерации.

Самыми крупными городами, в которые доставка пришла в январе–сентябре 2023 года, стали Хабаровск, Владивосток, Владикавказ, Кострома и Нижневартовск. Самыми малочисленными селениями — хутор Камышеваха (Ростовская область), село Вороново (Москва), деревни Зеленая Поляна (Башкортостан), Грибки и Ворыпаево (Подмосковье). При этом в 82% населенных пунктов, охваченных сервисом в этом году, живет меньше 50 тыс. человек.

В этом году в приложении доставки было оформлено 19,9 млн заказов, в среднем — 2,2 млн каждый месяц. Самые масштабные закупки произвели москвичи, сделавшие 4,3 млн заказов, и жители Московской области, использовавшие сервис 3,6 млн раз. Петербург — на третьем месте с 2 млн заказов. В пятерку наиболее популярных продуктов вошли тушка цыпленка-бройлера, бананы, томаты, огурцы и сахар-песок.

«В настоящее время наш сервис доступен значительной части населения России, работа по запуску новых городов будет продолжаться, — рассказал Денис Нуждин, руководитель отдела маркетинга сервиса «Пятёрочка Доставка». — Сейчас мы ведем работу над подключением жителей Находки (Приморье), Ленинска-Кузнецкого и Белова (Кемеровская область), Краснотурьинска и Асбеста (Свердловская область). Также к сервису подключатся новые и уже работающие «Пятёрочки» в городах с населением меньше 100 тыс. человек в целом ряде регионов — от юга России и Кавказа до Урала и Сибири».