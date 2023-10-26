В Петербурге появился новый способ подключить офис к интернету

Подключить к интернету офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников или искать самостоятельно.
Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес предложил удобную цифровую систему для корпоративных клиентов. Все шаги — от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи — можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис».
Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Требуется сделать всего три шага: проверить адрес, выбрать тариф и оформить договор. Достаточно указать ИНН или название компании — остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения: например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения.
После оформления онлайн-заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. Весь процесс занимает в среднем два–три дня.
Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, в числе которых Петербург, Москва, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Брянск, Воронеж. В программе около 33
«Сегодня проводным интернетом от билайн бизнес пользуются более 46
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