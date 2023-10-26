В Петербурге появился новый способ подключить офис к интернету

Подключить к интернету офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников или искать самостоятельно.



Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес предложил удобную цифровую систему для корпоративных клиентов. Все шаги — от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи — можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис».

Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Требуется сделать всего три шага: проверить адрес, выбрать тариф и оформить договор. Достаточно указать ИНН или название компании — остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения: например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения.

После оформления онлайн-заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. Весь процесс занимает в среднем два–три дня.

Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, в числе которых Петербург, Москва, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Брянск, Воронеж. В программе около 33 000 адресов, где расположены торговые и бизнес-центры, гостиницы, а также коммерческие помещения в жилых домах.

«Сегодня проводным интернетом от билайн бизнес пользуются более 46 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Мы постоянно развиваемся, не только расширяя географию присутствия сети, но и предлагая новые удобные сценарии взаимодействия, — комментирует Мария Шевелева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом». — Раньше на рынке был устоявшийся стандарт: подключить интернет в офис можно было, оставив заявку по телефону и позднее получив подтверждение о наличии технической возможности для предоставления услуги. Мы меняем эту практику в интересах клиентов. Каждый из них может выбрать вариант, который ему подходит: общаться с менеджером или оформить все самостоятельно — онлайн, в удобное время, с компьютера, планшета или смартфона».