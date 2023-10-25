Превышая ожидания. Как купить квартиру и получить больше, чем квадратные метры

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Разделение жилой недвижимости на классы было введено в начале нулевых — чтобы покупатели понимали, чего ждать от выбранного комплекса. Однако эта система постепенно уходит в прошлое. Конкуренция заставляет застройщиков повышать качество проектов: то, что когда-то было доступно лишь в бизнес-классе, уже можно обнаружить в высоком комфорте. Как работает классовый апгрейд — рассмотрим на примере двух жилых комплексов Setl Group: «Сенат» и «Титул».* Оба проекта вместе с уже возведенным ЖК «Философия»* сформируют новый квартал между Кубинской улицей, 1-м и 2-м Предпортовыми проездами, где к моменту завершения строительства будет все необходимое для жизни, учебы и досуга.

Престижный Московский район

Здесь хотят жить многие, но варианты в исторической части района сложно назвать доступными. Зато благодаря реализации проектов редевелопмента на карте Московского района появляются новые перспективные объекты.

ЖК «Сенат» Поделиться Поделиться





Выбирая ЖК «Сенат» и «Титул», покупатели получают возможность поселиться рядом с атмосферным сталинским ампиром, любимыми парками и ресторанами. От Кубинской улицы, на которой расположены оба жилых комплекса, — около 20 минут пешком до Московского проспекта и станции метро. До КАД и ЗСД — 5 минут на машине, до аэропорта «Пулково» — 20 минут.



ЖК «Титул» Поделиться Поделиться





Авторская архитектурная концепция

Новый квартал строится в современном кирпичном стиле, актуальном и одновременно продолжающем знакомую петербургскую традицию. Чтобы придать ему динамичности, авторы проектов сделали нижние этажи более основательными, а верхние — более светлыми и легкими. При этом у каждого дома уникальный цвет, чтобы жителям и гостям квартала было проще ориентироваться.

Инфографика: Источник Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Дизайнерские входные группы и холлы

Их оформление подчеркивает высокий класс жилых комплексов на Кубинской улице. Просторные входные группы площадью более 100 кв.м впечатляют высокими (до 7 метров!) потолками и присутствием второго света. Здесь располагается стойка ресепшен, лаунж-зона для отдыха и ожидания гостей, а также камин. Стены украшены декоративным панно, дизайнерскими часами и трехмерными деревянными панелями. Люстры необычных форм добавляют в интерьеры элемент конструктивизма.



ЖК «Сенат» ЖК «Сенат» ЖК «Сенат» ЖК «Титул» ЖК «Титул» Поделиться Поделиться





Парадные продолжают стиль центральных входных групп. Здесь — встроенные почтовые ящики, банкетки для комфорта жителей, интерьерные растения. Зеркальные вставки на стенах расширяют пространство, а реечный потолок, имитирующий латунь, выглядит элегантно и в то же время делает интерьер более теплым.



ЖК «Сенат» ЖК «Сенат» ЖК «Титул» ЖК «Титул» Поделиться Поделиться





Уникальное благоустройство

Внутренняя территория, обладающая индивидуальностью, — еще одна примета бизнес-класса в высоком комфорте. Так, в ЖК «Титул» будет разбита кленовая аллея с садом камней, ароматными травами, цветами и светящимися качелями — модной точкой притяжения для любителей эффектных фотосессий. На аллее установят декоративную стелу из кортеновской стали с названием жилого комплекса: здесь можно назначать встречи друзьям и знакомым перед прогулкой, не боясь потерять друг друга.



ЖК «Титул» ЖК «Титул» Поделиться Поделиться





Уникальное преимущество ЖК «Сенат» — собственный каток. Зимой здесь можно играть в хоккей или кататься на коньках, а летом он превращается в футбольное поле. Кроме того, запланированы скандинавские скверы с навесами и перекидной мост, который, по замыслу архитекторов, «зависнет» над центральным променадом.



ЖК «Сенат» Поделиться Поделиться





В то же время в обоих комплексах будут соблюдаться стандарты, разработанные застройщиком. Они включают установку детских площадок SetlKids (СэтлКидс), изготовленных из экологичных материалов природных оттенков и имеющих безопасное покрытие. Оборудование подобрано так, чтобы играть и развиваться могли дети разного возраста — от малышей до подростков. Для поклонников здорового образа жизни предусмотрены площадки SetlSport (СэтлСпорт), позволяющие проводить различные функциональные тренировки.

ЖК «Титул» ЖК «Титул» ЖК «Сенат» Поделиться Поделиться





Приватная территория

Концепция благоустройства жилых комплексов предполагает создание единого закрытого пространства. В тихих уютных дворах-патио разместятся зоны для отдыха и площадки для самых маленьких.

ЖК «Сенат» Поделиться Поделиться





Собственная инфраструктура ЖК «Титул» будет включать два детских сада. В центре ЖК «Сенат» для малышей построят садик на 140 мест с соляной комнатой, для детей постарше появится школа с бассейнами. В обоих проектах предусмотрено создание детского клуба, где можно будет устраивать мероприятия, праздновать дни рождения и просто проводить время. В комплексах также реализуют концепцию SetlHome (СэтлХоум), которая объединит в себе четыре внутридомовые и внутриквартирные системы. Она включает автоматический сбор данных счетчиков, возможность онлайн-коммуникации с управляющей компанией, IP-домофонию и внутренние датчики. Всем комплексом систем можно будет управлять в мобильном приложении.

Разнообразные планировки

В проектах предусмотрены квартиры на любой вкус и кошелек — от эргономичных студий до просторных семейных вариантов с мастер-спальней. Есть планировки с кухней-гостиной, несколькими санузлами, возможностью установить сауны, а в ЖК «Титул» — даже камины. На последних этажах расположатся квартиры High Flat (Хай Флэт) с трехметровыми потолками, увеличенными окнами и витражным остеклением лоджий.

ЖК «Сенат» ЖК «Титул» Поделиться Поделиться





Для автомобилистов спроектированы подземные отапливаемые паркинги, куда можно не только заехать на машине, но и попасть с помощью лифта прямо из дома. На каждой парковке расположится станция «пит-стоп», чтобы была возможность пропылесосить салон или подкачать колеса. В ЖК «Сенат» паркингов будет два (в сумме — 1088 машино-мест), в ЖК «Титул» — один, зато двухуровневый (на первом этапе строительства появится 690 машино-мест).

Для хранения спортивного инвентаря, сезонных вещей, туристического снаряжения, инструментов на цокольном этаже домов устроены специальные кладовые.

Всего в ЖК «Сенат» будет 2709 квартир, сдача в эксплуатацию запланирована на III квартал 2025 года. Первый этап строительства ЖК «Титул» включает 1746 квартир, сдача в эксплуатацию намечена на III квартал 2026 года.

*ЖК «Титул» — застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ», проектные декларации на сайте наш.дом.рф ЖК «Сенат» — застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК«НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Философия» — застройщик ООО «СЭТЛ СИТИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750