Превышая ожидания. Как купить квартиру и получить больше, чем квадратные метры

Разделение жилой недвижимости на классы было введено в начале нулевых — чтобы покупатели понимали, чего ждать от выбранного комплекса. Однако эта система постепенно уходит в прошлое. Конкуренция заставляет застройщиков повышать качество проектов: то, что когда-то было доступно лишь в бизнес-классе, уже можно обнаружить в высоком комфорте. Как работает классовый апгрейд — рассмотрим на примере двух жилых комплексов Setl Group: «Сенат» и «Титул».* Оба проекта вместе с уже возведенным ЖК «Философия»* сформируют новый квартал между Кубинской улицей, 1-м и 2-м Предпортовыми проездами, где к моменту завершения строительства будет все необходимое для жизни, учебы и досуга.
Престижный Московский район
Здесь хотят жить многие, но варианты в исторической части района сложно назвать доступными. Зато благодаря реализации проектов редевелопмента на карте Московского района появляются новые перспективные объекты.
Выбирая ЖК «Сенат» и «Титул», покупатели получают возможность поселиться рядом с атмосферным сталинским ампиром, любимыми парками и ресторанами. От Кубинской улицы, на которой расположены оба жилых комплекса, — около 20 минут пешком до Московского проспекта и станции метро. До КАД и ЗСД — 5 минут на машине, до аэропорта «Пулково» — 20 минут.
Авторская архитектурная концепция
Новый квартал строится в современном кирпичном стиле, актуальном и одновременно продолжающем знакомую петербургскую традицию. Чтобы придать ему динамичности, авторы проектов сделали нижние этажи более основательными, а верхние — более светлыми и легкими. При этом у каждого дома уникальный цвет, чтобы жителям и гостям квартала было проще ориентироваться.
Дизайнерские входные группы и холлы
Их оформление подчеркивает высокий класс жилых комплексов на Кубинской улице. Просторные входные группы площадью более 100 кв.м впечатляют высокими (до 7 метров!) потолками и присутствием второго света. Здесь располагается стойка ресепшен, лаунж-зона для отдыха и ожидания гостей, а также камин. Стены украшены декоративным панно, дизайнерскими часами и трехмерными деревянными панелями. Люстры необычных форм добавляют в интерьеры элемент конструктивизма.
Парадные продолжают стиль центральных входных групп. Здесь — встроенные почтовые ящики, банкетки для комфорта жителей, интерьерные растения. Зеркальные вставки на стенах расширяют пространство, а реечный потолок, имитирующий латунь, выглядит элегантно и в то же время делает интерьер более теплым.
Уникальное благоустройство
Внутренняя территория, обладающая индивидуальностью, — еще одна примета бизнес-класса в высоком комфорте. Так, в ЖК «Титул» будет разбита кленовая аллея с садом камней, ароматными травами, цветами и светящимися качелями — модной точкой притяжения для любителей эффектных фотосессий. На аллее установят декоративную стелу из кортеновской стали с названием жилого комплекса: здесь можно назначать встречи друзьям и знакомым перед прогулкой, не боясь потерять друг друга.
Уникальное преимущество ЖК «Сенат» — собственный каток. Зимой здесь можно играть в хоккей или кататься на коньках, а летом он превращается в футбольное поле. Кроме того, запланированы скандинавские скверы с навесами и перекидной мост, который, по замыслу архитекторов, «зависнет» над центральным променадом.
В то же время в обоих комплексах будут соблюдаться стандарты, разработанные застройщиком. Они включают установку детских площадок SetlKids (СэтлКидс), изготовленных из экологичных материалов природных оттенков и имеющих безопасное покрытие. Оборудование подобрано так, чтобы играть и развиваться могли дети разного возраста — от малышей до подростков. Для поклонников здорового образа жизни предусмотрены площадки SetlSport (СэтлСпорт), позволяющие проводить различные функциональные тренировки.
Приватная территория
Концепция благоустройства жилых комплексов предполагает создание единого закрытого пространства. В тихих уютных дворах-патио разместятся зоны для отдыха и площадки для самых маленьких.
Собственная инфраструктура ЖК «Титул» будет включать два детских сада. В центре ЖК «Сенат» для малышей построят садик на 140 мест с соляной комнатой, для детей постарше появится школа с бассейнами. В обоих проектах предусмотрено создание детского клуба, где можно будет устраивать мероприятия, праздновать дни рождения и просто проводить время.
В комплексах также реализуют концепцию SetlHome (СэтлХоум), которая объединит в себе четыре внутридомовые и внутриквартирные системы. Она включает автоматический сбор данных счетчиков, возможность онлайн-коммуникации с управляющей компанией, IP-домофонию и внутренние датчики. Всем комплексом систем можно будет управлять в мобильном приложении.
Разнообразные планировки
В проектах предусмотрены квартиры на любой вкус и кошелек — от эргономичных студий до просторных семейных вариантов с мастер-спальней. Есть планировки с кухней-гостиной, несколькими санузлами, возможностью установить сауны, а в ЖК «Титул» — даже камины. На последних этажах расположатся квартиры High Flat (Хай Флэт) с трехметровыми потолками, увеличенными окнами и витражным остеклением лоджий.
Для автомобилистов спроектированы подземные отапливаемые паркинги, куда можно не только заехать на машине, но и попасть с помощью лифта прямо из дома. На каждой парковке расположится станция «пит-стоп», чтобы была возможность пропылесосить салон или подкачать колеса. В ЖК «Сенат» паркингов будет два (в сумме — 1088 машино-мест), в ЖК «Титул» — один, зато двухуровневый (на первом этапе строительства появится 690 машино-мест).
Для хранения спортивного инвентаря, сезонных вещей, туристического снаряжения, инструментов на цокольном этаже домов устроены специальные кладовые.
Всего в ЖК «Сенат» будет 2709 квартир, сдача в эксплуатацию запланирована на III квартал 2025 года. Первый этап строительства ЖК «Титул» включает 1746 квартир, сдача в эксплуатацию намечена на III квартал 2026 года.
*ЖК «Титул» — застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ», проектные декларации на сайте наш.дом.рф
ЖК «Сенат» — застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК«НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ»», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Философия» — застройщик ООО «СЭТЛ СИТИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750