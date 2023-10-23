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    Дом экс-игрока «Зенита» Ловрена в Лионе попытались ограбить

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    Дом бывшего футболиста «Зенита» Деяна Ловрена в Лионе попытались ограбить, пишет 23 октября RMC Sport. Инцидент произошел в воскресенье во время матча «Лиона», за который выступает сейчас игрок, против «Клермона» (итоговый счет 1:2).

    Приехавшая на вызов полиция обнаружила явные признаки взлома на входной двери. Однако сообщается, что злоумышленникам не удалось проникнуть в жилище футболиста.

    Деян Ловрен играл за «Зенит» с 2020 по 2022 год, за это время он провел 63 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи. В составе петербургской команды он дважды становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны. В текущем сезоне хорватский защитник вышел на поле за «Лион» в двух матчах, но пока не отметился результативными действиями.

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