Дом экс-игрока «Зенита» Ловрена в Лионе попытались ограбить

Дом бывшего футболиста «Зенита» Деяна Ловрена в Лионе попытались ограбить, пишет 23 октября RMC Sport. Инцидент произошел в воскресенье во время матча «Лиона», за который выступает сейчас игрок, против «Клермона» (итоговый счет 1:2).

Приехавшая на вызов полиция обнаружила явные признаки взлома на входной двери. Однако сообщается, что злоумышленникам не удалось проникнуть в жилище футболиста.



Деян Ловрен играл за «Зенит» с 2020 по 2022 год, за это время он провел 63 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи. В составе петербургской команды он дважды становился чемпионом России и трижды выигрывал Суперкубок страны. В текущем сезоне хорватский защитник вышел на поле за «Лион» в двух матчах, но пока не отметился результативными действиями.