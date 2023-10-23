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    В ряде новых жилых проектов в Ленобласти доля ипотеки достигла 100%

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    В сентябре на рынке первичной недвижимости в Ленинградской области появились проекты, где доля покупок в ипотеку достигла 100%. Так, по данным ГК «А101», в проекте компании в Лаголово воспользовались займами на жилье все покупатели, это первый подобный показатель на рынке первичной недвижимости в регионе.

    Как сообщила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, в среднем за первые три квартала 2023 года доля ипотечных сделок в проектах компании достигала 88–92%. 41% клиентов выбирали ипотеку с господдержкой под 8%, на втором месте по популярности была семейная программа с долей почти в 30%, на третьем — ИТ-ипотека, которую выбрали около 12% покупателей. В другом проекте компании во Всеволожске доля ипотечных сделок за месяц составила — 80%.

    — Эти цифры подтверждают главный тезис времени: ипотека — драйвер рынка, — говорит Мария Орлова. — Также мы видим изменение портрета покупателей. Если на старте продаж квартиры приобретали в основном инвесторы, то сейчас больше половины покупают жилье для личного проживания. Более того, стремительно растет доля покупателей с детьми, сейчас она составляет уже 75–85%.

    Также меняется и площадь квартир, добавляет аналитик. Если на старте продаж покупатели предпочитали в основном однокомнатные квартиры, то сейчас спрос охватывает всю квартирографию — от студий до четырехкомнатных.

    Расширилась и география покупателей областных проектов компании — сейчас во Всеволожске 66% спроса формируют петербуржцы, по 13% приходится на жителей Ленобласти и других регионов, около 7% сделок заключается с жителями Москвы. В Лаголово на жителей Петербурга и области приходится по 40% спроса, на региональных клиентов — почти 14%, а на москвичей — около 5%.

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