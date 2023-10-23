В ряде новых жилых проектов в Ленобласти доля ипотеки достигла 100%

В сентябре на рынке первичной недвижимости в Ленинградской области появились проекты, где доля покупок в ипотеку достигла 100%. Так, по данным ГК «А101», в проекте компании в Лаголово воспользовались займами на жилье все покупатели, это первый подобный показатель на рынке первичной недвижимости в регионе.

Как сообщила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, в среднем за первые три квартала 2023 года доля ипотечных сделок в проектах компании достигала 88–92%. 41% клиентов выбирали ипотеку с господдержкой под 8%, на втором месте по популярности была семейная программа с долей почти в 30%, на третьем — ИТ-ипотека, которую выбрали около 12% покупателей. В другом проекте компании во Всеволожске доля ипотечных сделок за месяц составила — 80%.

