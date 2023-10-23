Lada разогнала конвейер. В сентябре продажи машин российского бренда поставили рекорд в Петербурге

В сентябре 2023 года число регистраций новых автомобилей в Петербурге упало на 10% по сравнению с августом, сообщает телеграм-канал AutoRun Spb 23 октября. Всего было зарегистрировано 5 768 машин.



Впрочем, показатели более чем в два раза превышают результаты сентября 2022 года, когда, по данным «Автостата», в Северной столице было реализовано 2 647 автомобилей.

15% от общего объема пришлось на продукцию «АвтоВАЗа», который установил месячный рекорд по Петербургу. В сентябре 2023 года в Северной столице было зарегистрировано 877 автомобилей Lada, что на 139 больше, чем в августе. Для сравнения, регистрации новых автомобилей марки «Москвич» в сентябре упали почти в два раза: до 59 против 107 в августе.