    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, с-в

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.91eur101.43

    Lada разогнала конвейер. В сентябре продажи машин российского бренда поставили рекорд в Петербурге

    1958
    16 комментариев

    В сентябре 2023 года число регистраций новых автомобилей в Петербурге упало на 10% по сравнению с августом, сообщает телеграм-канал AutoRun Spb 23 октября. Всего было зарегистрировано 5 768 машин.

    Впрочем, показатели более чем в два раза превышают результаты сентября 2022 года, когда, по данным «Автостата», в Северной столице было реализовано 2 647 автомобилей.

    15% от общего объема пришлось на продукцию «АвтоВАЗа», который установил месячный рекорд по Петербургу. В сентябре 2023 года в Северной столице было зарегистрировано 877 автомобилей Lada, что на 139 больше, чем в августе. Для сравнения, регистрации новых автомобилей марки «Москвич» в сентябре упали почти в два раза: до 59 против 107 в августе.

    В плюсе по итогам месяца также оказалась китайская Geely, но рост был скорее символическим — на 3 автомобиля. Больших успехов добились новички — Jetour впервые преодолел отметку в 100 машин за месяц, TANK уже четвертый месяц находится на этом уровне. У Kaiyi объемы пока ниже, но зато марка вошла в топ-20 по итогам трех кварталов. С помощью параллельного импорта второй месяц подряд растут регистрации новых автомобилей Toyota.

    Китайский премиум-бренд электрокаров Zeekr официально не продается в России, но в Петербурге по итогам сентября марка оказалась на уровне официально поставляемого в нашу страну Voyah — 49 регистраций.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    Гость23 Окт 2023 в 15:33
    О ! Мода
    +0−0
    27946163923 Окт 2023 в 15:27
    Следующей будет новость о массовых самоубийствах руковододителей западного автопрома.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close