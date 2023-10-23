Lada разогнала конвейер. В сентябре продажи машин российского бренда поставили рекорд в Петербурге

В сентябре 2023 года число регистраций новых автомобилей в Петербурге упало на 10% по сравнению с августом, сообщает телеграм-канал AutoRun Spb 23 октября. Всего было зарегистрировано 5 768 машин.
Впрочем, показатели более чем в два раза превышают результаты сентября 2022 года, когда, по данным «Автостата», в Северной столице было реализовано 2 647 автомобилей.
15% от общего объема пришлось на продукцию «АвтоВАЗа», который установил месячный рекорд по Петербургу. В сентябре 2023 года в Северной столице было зарегистрировано 877 автомобилей Lada, что на 139 больше, чем в августе. Для сравнения, регистрации новых автомобилей марки «Москвич» в сентябре упали почти в два раза: до 59 против 107 в августе.
В плюсе по итогам месяца также оказалась китайская Geely, но рост был скорее символическим — на 3 автомобиля. Больших успехов добились новички — Jetour впервые преодолел отметку в 100 машин за месяц, TANK уже четвертый месяц находится на этом уровне. У Kaiyi объемы пока ниже, но зато марка вошла в топ-20 по итогам трех кварталов. С помощью параллельного импорта второй месяц подряд растут регистрации новых автомобилей Toyota.
Китайский премиум-бренд электрокаров Zeekr официально не продается в России, но в Петербурге по итогам сентября марка оказалась на уровне официально поставляемого в нашу страну Voyah — 49 регистраций.