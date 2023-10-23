«Прощаться с лесом пока не готова, через неделю вновь поеду». Белые собирают чистейшие, хрустальные

Пусть замороженные, но красавцы. Петербургские грибники закрывают сезон уже с сентября и все не могут закрыть окончательно.



«Пока есть грибы — буду собирать», — рассказывает Елена 23 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб». «Все грибы невозможно собрать, чем больше собираю, тем больше растут, прощаться с лесом пока не готова, через неделю вновь поеду», — пишет она. «После ночной смены решили прогуляться на болото, посмотреть клюкву... но получилось опять за грибами. На удивление, есть ещё маленькие польские и колпаки», — сообщает Елизавета.

