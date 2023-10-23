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    «Прощаться с лесом пока не готова, через неделю вновь поеду». Белые собирают чистейшие, хрустальные

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    Пусть замороженные, но красавцы. Петербургские грибники закрывают сезон уже с сентября и все не могут закрыть окончательно.

    «Пока есть грибы — буду собирать», — рассказывает Елена 23 октября в сообществе «Грибы и Грибники СПб». «Все грибы невозможно собрать, чем больше собираю, тем больше растут, прощаться с лесом пока не готова, через неделю вновь поеду», — пишет она. «После ночной смены решили прогуляться на болото, посмотреть клюкву... но получилось опять за грибами. На удивление, есть ещё маленькие польские и колпаки», — сообщает Елизавета.

    «Гуляли в сказочном лесу, собирали хрустальные грибы», — делится Лариса. «Грибов совсем мало, но они ещё есть. В основном замороженные. Несколько белых всё же собрали. Чистейшие», — показывает Юлия.

    В фотографиях любителей тихой охоты по-прежнему много белых и подосиновиков — крупных и мелких, есть подосиновики, лисички, волнушки, опята и т. д.

    Фото: Юлия / Грибы и Грибники СПб

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