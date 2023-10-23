    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, с-в

    756мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.91eur101.43

    Признание и Влияние

    Почти 190 новых магазинов открылось с начала года в ТРК города — пора отправляться за покупками и выдвигать номинантов на премию «Фонтанки»

    456
    обсудить
    Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Только за третий квартал в торгово-развлекательных комплексах города открылось 70 новых торговых точек, а с начала года их число уже достигло 187, подсчитали аналитики компании Nikoliers. Свободных площадей в ТРК все меньше, и покупатели уже могут оценить, какие из них наиболее достойно справились с уходом иностранных брендов, выдвинув лучших в качестве номинантов на ежегодную городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в номинации «Торгово-развлекательный центр года».

    Для того, чтобы выдвинуть номинанта, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться одним из четырех способов (через «ВКонтакте», Telegram, «Яндекс» или Google) и написать в окошке номинации «Торгово-развлекательный центр года» своего претендента на победу. Чем больше голосов — тем выше шанс на выход в следующий этап — народное голосование.

    Это новая номинация в премии, которая появилась только в этом году. Мы предлагаем читателям назвать лучшие торгово-развлекательные центры, которые привлекают посетителей большим выбором магазинов разных брендов, ресторанов и кафе, а также развлечениями в виде кинотеатров, аквапарков, спортивных залов и т.п. ТРК в последние годы пришлось нелегко — сначала эпидемия коронавируса, из-за которой они долгое время были закрыты, а потом — уход целого ряда арендаторов и закрытие магазинов иностранных брендов. Номинация на премию — это в том числе способ поддержать важную часть городского бизнеса.

    Осталось две недели, чтобы назвать своих претендентов на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ»: номинирование продлится до 5 ноября. После этого будет сформирован ТОП-100 из претендентов, набравших больше всего голосов читателей — по 10 компаний в каждой из 10 номинаций. Десятка победителей будет определена с помощью голосования, а торжественное награждение пройдет в середине декабря.

    Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close