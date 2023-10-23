Почти 190 новых магазинов открылось с начала года в ТРК города — пора отправляться за покупками и выдвигать номинантов на премию «Фонтанки»

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Только за третий квартал в торгово-развлекательных комплексах города открылось 70 новых торговых точек, а с начала года их число уже достигло 187, подсчитали аналитики компании Nikoliers. Свободных площадей в ТРК все меньше, и покупатели уже могут оценить, какие из них наиболее достойно справились с уходом иностранных брендов, выдвинув лучших в качестве номинантов на ежегодную городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в номинации «Торгово-развлекательный центр года».

Для того, чтобы выдвинуть номинанта, необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться одним из четырех способов (через «ВКонтакте», Telegram, «Яндекс» или Google) и написать в окошке номинации «Торгово-развлекательный центр года» своего претендента на победу. Чем больше голосов — тем выше шанс на выход в следующий этап — народное голосование.

Это новая номинация в премии, которая появилась только в этом году. Мы предлагаем читателям назвать лучшие торгово-развлекательные центры, которые привлекают посетителей большим выбором магазинов разных брендов, ресторанов и кафе, а также развлечениями в виде кинотеатров, аквапарков, спортивных залов и т.п. ТРК в последние годы пришлось нелегко — сначала эпидемия коронавируса, из-за которой они долгое время были закрыты, а потом — уход целого ряда арендаторов и закрытие магазинов иностранных брендов. Номинация на премию — это в том числе способ поддержать важную часть городского бизнеса.

Осталось две недели, чтобы назвать своих претендентов на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ»: номинирование продлится до 5 ноября. После этого будет сформирован ТОП-100 из претендентов, набравших больше всего голосов читателей — по 10 компаний в каждой из 10 номинаций. Десятка победителей будет определена с помощью голосования, а торжественное награждение пройдет в середине декабря.