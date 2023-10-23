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    Скорая угодила в яму в Пскове, ранены водитель и медик. ДТП со скорой в Новом Девяткино — без пострадавших

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    6 комментариев

    Карета скорой помощи с пациентом попала в серьёзное ДТП в Пскове. В пригороде Петербурга подобное ДТП обошлось без пострадавших.

    Как сообщает 23 октября ПЛН со ссылкой на ГИБДД, минувшим вечером, около 23 часов, 50-летний водитель УАЗа ехал по улице Гагарина с включёнными спецсигналами. Там ремонтируется участок дороги, и водитель, не снижая скорости, въехал в яму в месте работ. По его словам, он просто не знал о ремонте, а освещение там слабое. Травмы получили сам водитель и 37-летняя фельдшер. Пациент не пострадал, за ним приехала другая скорая.

    Другая скорая попала в ДТП утром 23 октября на Главной улице в Новом Девяткино, которое граничит с Петербургом. Второй участник аварии — «Хёндэ Солярис», он, судя по кадрам в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», получил сильные повреждения. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, никто не пострадал.

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    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 6

    Гость23 Окт 2023 в 14:45
    Как никто не пострадал?
    А авто восстановится само собой?
    +0−0
    своих не бросаем23 Окт 2023 в 14:01
    ууууу, проклятые англосаксы
    +0−0
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