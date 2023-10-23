Скорая угодила в яму в Пскове, ранены водитель и медик. ДТП со скорой в Новом Девяткино — без пострадавших

Карета скорой помощи с пациентом попала в серьёзное ДТП в Пскове. В пригороде Петербурга подобное ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщает 23 октября ПЛН со ссылкой на ГИБДД, минувшим вечером, около 23 часов, 50-летний водитель УАЗа ехал по улице Гагарина с включёнными спецсигналами. Там ремонтируется участок дороги, и водитель, не снижая скорости, въехал в яму в месте работ. По его словам, он просто не знал о ремонте, а освещение там слабое. Травмы получили сам водитель и 37-летняя фельдшер. Пациент не пострадал, за ним приехала другая скорая.
Другая скорая попала в ДТП утром 23 октября на Главной улице в Новом Девяткино, которое граничит с Петербургом. Второй участник аварии — «Хёндэ Солярис», он, судя по кадрам в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», получил сильные повреждения. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, никто не пострадал.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.