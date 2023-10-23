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    В городе под Выборгом в ручье нашли тело со связанными ногами. Мужчину убили ножом

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    4 комментария

    В Выборгском районе Ленинградской области в ручье нашли тело мужчины, пропавшего больше недели назад. На шее и груди погибшего обнаружили ножевые ранения, ноги были связаны, пишет 23 октября 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    По предварительной информации, тело нашли накануне в ручье у дома по улице Майской в Каменногорске. Жил 34-летний мужчина в том же городе на Ленинградском шоссе. 13 октября он ушел из дома и перестал выходить на связь.

    На шее и груди у него зафиксированы следы ударов ножом, на теле найден пакет, а ноги были связаны веревкой.

    Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве.

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    Комментарии 4

    Читатель №1536223 Окт 2023 в 11:21
    Утренняя порция чернухи выдана читателям. Даже Редька и та чёрная ;)
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:21
    "В городе под Выборгом в ручье"
    Кто это пишет?
    +0−0
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