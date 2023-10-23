В городе под Выборгом в ручье нашли тело со связанными ногами. Мужчину убили ножом

В Выборгском районе Ленинградской области в ручье нашли тело мужчины, пропавшего больше недели назад. На шее и груди погибшего обнаружили ножевые ранения, ноги были связаны, пишет 23 октября 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



По предварительной информации, тело нашли накануне в ручье у дома по улице Майской в Каменногорске. Жил 34-летний мужчина в том же городе на Ленинградском шоссе. 13 октября он ушел из дома и перестал выходить на связь.

На шее и груди у него зафиксированы следы ударов ножом, на теле найден пакет, а ноги были связаны веревкой.