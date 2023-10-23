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    Премьер Японии подчеркнул сохранение курса на мирный договор с Россией

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    21 комментарий

    Правительство Японии сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с РФ. Об этом, как передаёт 23 октября ТАСС, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании в парламенте.

    «Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — отметил глава японского правительства.

    В своем выступлении он также подверг критике действия России на Украине.

    С середины XX века Москва и Токио вели переговоры для выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — права на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность нескольких островов. В марте 2022 года МИД РФ объявил о прекращении переговоров из-за введения Японией односторонних санкций в отношении России.

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    Комментарии 21

    Гость23 Окт 2023 в 10:38
    Настоящий буддист знает, что если очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага.
    +0−0
    chip123 Окт 2023 в 10:29
    Надо у Японии забрать 3 острова, потом предложить 1 вернуть в качестве мирной инициативы, не согласятся - еще забрать 3 острова. Так то это все земли древних русов!
    +0−0
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