Премьер Японии подчеркнул сохранение курса на мирный договор с Россией

Правительство Японии сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с РФ. Об этом, как передаёт 23 октября ТАСС, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании в парламенте.



«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — отметил глава японского правительства.



В своем выступлении он также подверг критике действия России на Украине.



С середины XX века Москва и Токио вели переговоры для выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — права на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность нескольких островов. В марте 2022 года МИД РФ объявил о прекращении переговоров из-за введения Японией односторонних санкций в отношении России.

