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    Дожди и мокрый снег поставляет в Петербург южный циклонический вихрь

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    4 комментария

    Погода в Петербурге типичная для середины осени.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября в городе местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, днём составит плюс 3–5 градусов. Утром на дорогах местами сохраняется ночная гололедица.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря, выходящего в центре Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    И ночная, и дневная температура сегодня обычные для второй половины октября, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от 0 до плюс 8 градусов. Самое холодное 23 октября выдалось в 1960 году, минус 8, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 14.

    В следующие два дня ожидается небольшой мороз по ночам, в дневные часы плюс 1–3 градуса.

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    Комментарии 4

    triton197723 Окт 2023 в 09:27
    Несколько ночей уже довольно прохладненько (особенно позавчера), но щас более менее на улочке, не сказать прям что "холодрыга"))
    +1−0
    Гость23 Окт 2023 в 09:12
    Зачем писать что было. Напишите точный прогноз погоды на сегодня.
    +0−0
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