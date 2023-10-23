Дожди и мокрый снег поставляет в Петербург южный циклонический вихрь

Погода в Петербурге типичная для середины осени.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября в городе местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, днём составит плюс 3–5 градусов. Утром на дорогах местами сохраняется ночная гололедица.



«Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря, выходящего в центре Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

