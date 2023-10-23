Пять причин купить участок в элитном поселке в Подмосковье

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Выбирая место для жизни за городом в элитном коттеджном поселке, обращаешь внимание на соседей, на общую атмосферу, природу и инфраструктуру. Мы насчитали как минимум 5 причин для покупки участка в «Миллениум Парке» на Новой Риге, где сейчас открылись продажи.

Рядом со столицей

Если вы хотите жить в элитном поселке всего в 19 километрах от Москвы — добро пожаловать в «Миллениум Парк». Удобное расположение рядом с Новорижским шоссе, а также уникальный ландшафтный дизайн и развитая инфраструктура сделали поселок популярным среди деловой элиты, звезд шоу-бизнеса и инвесторов.

«Миллениум Парк» располагается в одном из наиболее экологичных и при этом очень комфортном районе вблизи Москвы: в пределах 10-минутной поездки на автомобиле — несколько элитных школ и детских садов, фитнес-клуб, супермаркеты и торговый центр, а также гольф-клуб и другие преимущества Новой Риги. Когда дороги свободны, до Москва-Сити можно доехать всего за 40 минут!

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Каналы и парки — прямо за окном

Элитный поселок «Миллениум Парк» на Новой Риге называют русской Венецией благодаря красивейшим каналам протяженностью пять километров. Сейчас здесь открыты продажи участков под строительство всего в 600 метрах от большого озера с пляжем в центре поселка.

Кроме сети каналов в поселке есть 7 озер, самое большое из которых прекрасно подходит и для купания, и для занятий водными видами спорта.

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Жители «Миллениум Парка» гуляют с детьми, устраивают пикники и занимаются спортом в пяти парках, расположенных непосредственно на территории. У каждого из них собственный стиль и атмосфера: парк Круглое Озеро торжественностью напоминает Версаль, а парк Трех Озер идеально подойдет для тихой уединенной прогулки.

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Парки украшены топиариями, деревьями редких видов и скульптурами. В одном из них расположен лабиринт из живой изгороди — он напоминает о роскошных аристократических усадьбах Европы.

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Не жизнь, а праздник «Миллениум Парк» выделяется среди элитных поселков Новой Риги не только природной красотой, но и развитой инфраструктурой: все, что нужно для комфортной жизни за городом, уже есть на его территории — от пляжа с белоснежным песком до ресторана, футбольного поля и теннисного корта!

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Например, если вам хочется устроить праздник для семьи и друзей, то можно провести банкет в ресторане с видом на озеро или организовать доставку блюд европейской и русской кухни прямо к вам на участок.

Новые кварталы «Миллениум Парка» находятся всего в нескольких сотнях метров от центра притяжения поселка — парка «Усадьба» с рестораном, пляжем на озере и площадкой для волейбола. Построив здесь дом, вы сможете наслаждаться свежим воздухом, близостью к природе и всеми удобствами жизни вблизи города.

Раздолье детям Прямо на территории работает детский клуб «Робин-Гуд», где можно подобрать интересный и развивающий досуг с опытными педагогами. Также в поселке создана трасса для детских гонок.

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А главное — родители могут смело отпустить детей гулять по огромной территории. Ведь она охраняется по всему периметру, а внутри не бывает случайных людей.

Премиальный сервис «Миллениум Парк» — проект застройщика Villagio Estate. Компания уже построила на Новорижском направлении более 12 поселков с впечатляющим ландшафтным дизайном, просторными прогулочными зонами, живописными водоемами и развитой инфраструктурой, создав, таким образом, новый формат комфортной и красивой загородной недвижимости в России.

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