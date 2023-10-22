Главный музей Берлина закроют до 2037 года

Пергамский музей — главный из музеев Берлина — отработал последний день и закрылся. Осмотреть комплекс целиком получится теперь только через 14 лет.



Как пишут немецкие СМИ 22 октября, музей уходит на капитальный ремонт в две очереди. Секция А в центральном крыле, где находится древнегреческий Пергамский алтарь откроется в относительно близком 2027 году. А вот секция B в лучшем случае в 2037 году.

Пергамский музей один из самых посещаемых в Германии — в последний год перед пандемией его посетили 1 млн человек. А в последние дни перед закрытием время работы увеличили до 12 часов, временные слоты приходилось бронировать заранее.