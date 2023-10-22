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    Главный музей Берлина закроют до 2037 года

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    16 комментариев

    Пергамский музей — главный из музеев Берлина — отработал последний день и закрылся. Осмотреть комплекс целиком получится теперь только через 14 лет.

    Как пишут немецкие СМИ 22 октября, музей уходит на капитальный ремонт в две очереди. Секция А в центральном крыле, где находится древнегреческий Пергамский алтарь откроется в относительно близком 2027 году. А вот секция B в лучшем случае в 2037 году.

    Пергамский музей один из самых посещаемых в Германии — в последний год перед пандемией его посетили 1 млн человек. А в последние дни перед закрытием время работы увеличили до 12 часов, временные слоты приходилось бронировать заранее.

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    Комментарии 16

    Gensekoonpanvrotukra22 Окт 2023 в 23:33
    Эрмитаж в тот же до пандемийный год,посетили 5 миллионов человек. Это для тех кто говорит что Россия не цивилизованная страна орков. А так в целом, зачем нам инфа про немецкий музей? Нас невежд там видеть не хотят
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 22:55
    Почему греческий алтарь не в Греции?
    +0−2
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