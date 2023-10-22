В Калининском районе Петербурга проинспектировали ямы

Глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко оценил состояние внутриквартальных проездов в квартале Полюстрово 25-26. Фотоотчетом рейда чиновник поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава района уточнил, проблемные адреса прислали жители. Наиболее разбитый асфальт оказался у дома 5, к. 2,4,8 по Кушелевской дороге. На фото Сергей Петриченко осматривает одну из ям.
Аварийность на этих участках устранят до конца с помощью ямочного ремонта. Комплексные работы намечены на 2024 год.