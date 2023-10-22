    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 0

    2 м/с, вос

    759мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.91eur101.43

    В Калининском районе Петербурга проинспектировали ямы

    1280
    15 комментариев

    Глава администрации Калининского района Петербурга Сергей Петриченко оценил состояние внутриквартальных проездов в квартале Полюстрово 25-26. Фотоотчетом рейда чиновник поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    ПоделитьсяПоделиться

    Глава района уточнил, проблемные адреса прислали жители. Наиболее разбитый асфальт оказался у дома 5, к. 2,4,8 по Кушелевской дороге. На фото Сергей Петриченко осматривает одну из ям.

    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    ПоделитьсяПоделиться

    Аварийность на этих участках устранят до конца с помощью ямочного ремонта. Комплексные работы намечены на 2024 год.

    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко
    Фото: страница Вконтакте главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Сергея Петриченко

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость22 Окт 2023 в 23:18
    Это даже не смешно...
    +0−0
    ProstoZloy22 Окт 2023 в 22:59
    В советские коды была популярная юмористическая (а больше - сатирическая) передача "Вокруг смеха".
    Там подобные фотографии использовались для зрительского конкурса "Что бы это значило?"
    Например, "-Это - провал! - подумал Штирлиц"
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close