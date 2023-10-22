Театр балета имени Якобсона выступит на Днях Эрмитажа в Сербии

Труппа петербургского академического Театра балета имени Леонида Якобсона выступит в Сербии в рамках проекта «Дни Эрмитажа». Гала-концерты на сцене Национального театра в Белграде пройдут 24 и 25 октября.
Международное событие организовано Государственным Эрмитажем, Министерством культуры Сербии и компанией «Газпром нефть».
Труппа из Петербурга представит программу, в которую войдут работы Леонида Якобсона, фрагмент балета Вячеслава Самодурова «Озорные частушки» и номера популярной балетной классики — балетов «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса и «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского.