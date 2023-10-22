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    Театр балета имени Якобсона выступит на Днях Эрмитажа в Сербии

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    8 комментариев

    Труппа петербургского академического Театра балета имени Леонида Якобсона выступит в Сербии в рамках проекта «Дни Эрмитажа». Гала-концерты на сцене Национального театра в Белграде пройдут 24 и 25 октября.

    Международное событие организовано Государственным Эрмитажем, Министерством культуры Сербии и компанией «Газпром нефть».

    Труппа из Петербурга представит программу, в которую войдут работы Леонида Якобсона, фрагмент балета Вячеслава Самодурова «Озорные частушки» и номера популярной балетной классики — балетов «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса и «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского.

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    Комментарии 8

    Гость22 Окт 2023 в 21:00
    Об этом начали говорить вслух даже в России: Эрдоган и ко пользуют Путина
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 20:58
    Выходим на международный уровень!
    +1−0
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