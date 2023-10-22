Главу совета синагоги жестоко убили в Детройте: ФБР подключилось

В Детройте убита глава попечительского совета местной синагоги Isaac Agree Downtown Саманта Уолл, сообщает 22 октября CNN.



По данным телеканала, Уолл нашли мертвой около ее дома с многочисленными ножевыми ранениями. К месту обнаружения вел кровавый след. Полиция предполагает, что на женщину напали в доме, но она смогла выйти на улицу. Мотивы преступления пока неизвестны — правоохранители просят не спешить с выводами.

«Понятно, что это преступление оставляет много вопросов без ответа, — прокомментировал ситуацию начальник полиции Джеймс Уайт. — Важно, чтобы никакие выводы не делались до тех пор, пока не будут рассмотрены все доступные факты».