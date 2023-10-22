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    Главу совета синагоги жестоко убили в Детройте: ФБР подключилось

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    12 комментариев

    В Детройте убита глава попечительского совета местной синагоги Isaac Agree Downtown Саманта Уолл, сообщает 22 октября CNN.

    По данным телеканала, Уолл нашли мертвой около ее дома с многочисленными ножевыми ранениями. К месту обнаружения вел кровавый след. Полиция предполагает, что на женщину напали в доме, но она смогла выйти на улицу. Мотивы преступления пока неизвестны — правоохранители просят не спешить с выводами.

    «Понятно, что это преступление оставляет много вопросов без ответа, — прокомментировал ситуацию начальник полиции Джеймс Уайт. — Важно, чтобы никакие выводы не делались до тех пор, пока не будут рассмотрены все доступные факты».

    К расследованию подключилось ФБР в Детройте. По словам губернатора Гретхен Уитмер, полиции штата Мичиган также было поручено оказывать поддержку местным правоохранительным органам в расследовании.

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    Комментарии 12

    Гость22 Окт 2023 в 20:59
    Какие обыватели !!! Напомнили, девушка в деревне рассказывала о "продовольственной программе СССР ", был такой документ, а рабочий ее перебивал, мол, почему о нашем хозяйстве не говоришь. Так и мешал. Хорошо конечно всегда там, где нас нет.
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 20:52
    Приезжие среднеазиаты уже давно в Купчино хозяева..... посмотрите на соотношение детей в детских садах и школах....но в место конкретных проблем жизни Питера- все обсуждают жизнь Детройта!
    +1−0
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