Клаудиньо нокаутировали локтем, а Вендел забил два. Как «Зенит» обыграл «Крылья» и сохранил шансы на чемпионство

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» в трудном матче обыграл «Крылья» и вышел на второе место, сократив отставание от «Краснодара» до пяти очков. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

Перед стартом чемпионата невозможно было представить, что к 12 туру «Крылья Советов» будут выше «Зенита» в турнирной таблице. Однако перед матчем на «Газпром Арене» 22 октября это было так. На счету самарской команды 21 очко (второе место), а у петербуржцев — 20 (третье место). На фоне провалов сине-бело-голубых команда Игоря Осинькина идет по чемпионату очень хорошо. Самарцы вообще самый веселый коллектив в этом сезоне. Их игры ни разу не заканчивались со счетом 0:0, и ни разу не было забито меньше одного гола. Самая «скучная» игра «Крыльев» в этом смысле произошла в августа против «Локомотива», когда команды сыграли вничью 1:1. Поэтому от очного противостояния с «Зенитом» можно было ожидать безудержного веселья. Что в итоге зрители «Газпром Арены» и получили.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что важно, перед игрой главный тренер петербургского клуба Сергей Семак очень уважительно говорил о «Крыльях».

«В прошлом году мы с ними много играли, все матчи проходили достаточно сложно. И в этом году команда также играет, есть игроки опытные, иностранцы, вокруг которых строится уже команда. Плюс молодые игроки — наши, талантливые. Команда, которая любит играть на контратаках, одна из лучших в том компоненте. А нам, естественно, нужно готовиться к тому, чтобы противодействовать их контратакам. Потому что большинство клубов — практически все — играют низко, от обороны и используют наши ошибки, шансы в быстрых атаках. Это такой момент, над которым нам и нужно работать», — говорил главный тренер «Зенита» за пару дней до матча.



«Зенит» появится на поле в следующем составе: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.

Из неожиданного — в воротах вышел Адамов. И это при живом и здоровом Кержакове. Кажется, это заявка не первого номера команды.

«Зенит» с первых минут забрал контроль на мячом, но самарцы довольно спокойно оборонялись. Первый момент создали «Крылья» в середине первого тайма: удар нанес Гленн Бейл, но получилось совсем неточно.



На 29-й минуте Никита Салтыков угрожал воротам «Зенита». Подхватил мяч, вылетел к границе штрафной на хорошей скорости и пробил, но не сумел попасть в верхний угол ворот.

Гости в целом играли довольно грубо, но рефери почти никак не реагировал на это. Под конец тайма произошел самый спорный момент. Футболист «Крыльев» Амар Рахманович намеренно ударил Клаудиньо локтем в челюсть, когда тот уже отдал передачу. Бразилец свалился, как подкошенный и это точно не была игра на публику. Судья Артем Чистяков из Азова абсолютно проигнорировал этот эпизод.



«Я бы не то что позвал смотреть VAR, а сказал: «Беги туда!». Там даже нечего смотреть. Ну как человек бьёт локтем в лицо? О чём можем говорить? Это не красная? Конечно, красная, а какая ещё?» — прокомментировал момент в эфире «Матч ТВ» бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов.



Однако этот момент словно что-то переключил в голове у Клаудиньо. Бразилец заиграл почти на уровне самого себя образца прошлого сезона. Он почти сразу едва не организовал первый гол. Диагональной передачей Клаудиньо вспорол оборону «Крыльев» и вывел Сергеева один на один. Спас гостей от верного гола вратарь Богдан Овсянников.



Он же создал еще один супермомент на старте второго тайма. Клаудиньо вновь хорошим пасом вывел Сергеева один на один, но форварду опять не удалось обыграть Овсянникова.



Впрочем, другой бразилец проявил себя еще более ярко. «Зенит» давил все сильнее, пока на 53 минуте все-таки не забил. Вендел сумел оторваться от последнего защитника «Крыльев» Юрия Горшкова, пересек границу штрафной и проткнул мяч в дальний нижний угол, не став сближаться с Овсянниковым.



На 65 минуте Матео Кассьерра забил второй гол, но судья отменил взятие ворот из-за того, что мяч, как оказалось, за несколько секунд до этого коснулся руки Мантуана в штрафной.



Но второй мяч в ворота «Крыльев» все-таки залетел. На 80-й минуте дубль оформил Вендел. После подачи Дугласа Сантоса бразилец из-за пределов штрафной ударом от газона направил мяч рикошетом от штанги в дальний угол.



Судья добавил аж семь минут после окончания основного времени. Этого хватило, чтобы зрители «Газпром Арены» увидели еще два гола. Сначала «Зенит» довел счет до разгромного. Отличился Андрей Мостовой, пробив с лета после передачи Александра Ерохина.



А уже на последних секундах гол престижа забили «Крылья». Отличился Ежов, попав по воротам рикошетом от Эраковича.



В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1, показав во второй тайме игру достойную десятикратных чемпионов.

«Матч можно занести в актив. В первом тайме была более тягучая игра. То во втором тайме выглядели быстрее. Единственное не могли долго забить второй мяч, чтобы успокоить игру. В обороне сыграли хорошо, после перерыва практически не дали создать моментов у своих ворот», — заявил после матча Сергей Семак.



Петербуржцы обошли в турнирной таблице «Крылья» и заняли второе место. Кроме того, до пяти очков сократилось отставание от идущего первым «Краснодара». Интрига в чемпионате закрутилась до предела. Следующий матч 28 октября сине-бело-голубые проведут дома против «Ахмата».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

