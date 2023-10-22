ЦАХАЛ: израильский танк случайно выстрелил в египетский пост у границы

Израильский танк случайно произвел выстрел и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



О погибших или пострадавших пока информации нет. ЦАХАЛ выразил сожаление Египту в связи с инцидентом и заявил, что проводится расследование.



Пограничники получили легкие ранения из-за попадания осколков танкового снаряда, уточнил РИА Новости представитель армии Египта

После нападения ХАМАС власти Израиля объявили о блокаде сектора Газа. Позднее в рамках договоренностей США и Египта был открыт КПП «Рафах» в 4 км от Керем Шалома, через который прошли колонны с гуманитарными грузами.

