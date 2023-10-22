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    ЦАХАЛ: израильский танк случайно выстрелил в египетский пост у границы

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    44 комментария

    Израильский танк случайно произвел выстрел и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    О погибших или пострадавших пока информации нет. ЦАХАЛ выразил сожаление Египту в связи с инцидентом и заявил, что проводится расследование.

    Пограничники получили легкие ранения из-за попадания осколков танкового снаряда, уточнил РИА Новости представитель армии Египта

    После нападения ХАМАС власти Израиля объявили о блокаде сектора Газа. Позднее в рамках договоренностей США и Египта был открыт КПП «Рафах» в 4 км от Керем Шалома, через который прошли колонны с гуманитарными грузами.

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    Комментарии 44

    ProstoZloy22 Окт 2023 в 20:53
    "— Кто стрелял? — звонят из штаба.
    Кто стрелял, куда попал?
    Адъютанты землю роют,
    Дышит в трубку генерал.
    — Разыскать тотчас героя.
    Кто стрелял?
    А кто стрелял?"
    А. Твардовский
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 20:50
    Выражение "палю куда ни попадая" стало оправдывать себя полностью и переходить на все сферы жизни человека : иду куда ни попадая, встречаюсь с кем ни попадая, делаю что ни попадая и т.д. и т.п.
    +0−0
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