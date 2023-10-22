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    Летевший из Москвы во Владивосток рейс экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту

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    12 комментариев

    Самолет «Аэрофлота» на пути из Москвы во Владивосток совершил вынужденную посадку в Красноярске. Причиной стал буйный пассажир, который дебоширил на борту, сообщили 22 октября РБК в пресс-службе авиакомпании.

    В целях безопасности бортпроводники применили по отношению к мужчине средства сдерживания, а в Красноярске передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

    Телеграм-канал Baza пишет, что через несколько часов после взлета военнослужащий одной из приморских частей требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета. После отказа он направился в кабину пилота, чтобы поговорить с командиром судна.

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    Комментарии 12

    Гость22 Окт 2023 в 17:59
    ПТСРщик с СВО... По идее его надо госпитализировать, а так его выпустят и что дальше будет делать этот "десантник"?
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 17:49
    это десантура. странно, что не выпустили крылатую пехоту
    +0−0
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