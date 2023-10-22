Летевший из Москвы во Владивосток рейс экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту

Самолет «Аэрофлота» на пути из Москвы во Владивосток совершил вынужденную посадку в Красноярске. Причиной стал буйный пассажир, который дебоширил на борту, сообщили 22 октября РБК в пресс-службе авиакомпании.



В целях безопасности бортпроводники применили по отношению к мужчине средства сдерживания, а в Красноярске передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

Телеграм-канал Baza пишет, что через несколько часов после взлета военнослужащий одной из приморских частей требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета. После отказа он направился в кабину пилота, чтобы поговорить с командиром судна.

