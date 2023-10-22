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    «Не надо бездумно застраивать». На Васильевском острове устроили градозащитный пленэр

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    2 комментария
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Пленэр с чаепитием в устье Смоленки устроили неравнодушные петербуржцы. Они вместе рисовали исчезающую красоту, устье реки между улицами Кораблестроителей, Мичманской, Флагманской и бывшим берегом Невской губы, чтобы привлечь внимание городских властей.

    Берега Смоленки ‒ уголок живой природы в городе, считают активисты.

    «Именно здесь сохраняется пока нетронутая благоустройством растительность. Над водой склоняются деревья и кустарники, нет каменных укреплений, на берегах разнотравье и множество цветов. Здесь можно увидеть животных, нетипичных для большого города ‒ в том числе краснокнижных», — пишут они.

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Цель этой акции — привлечь внимание властей города, чиновников к природе уникальных мест, которые остались еще в Петербурге. Сохранять, ухаживать за ними, и не застраивать бездумно жилыми комплексами», — говорит в разговоре с «Фонтанкой» местная жительница Лариса.

    Выставка работ с пленэра будет проходить в ноябре — январе в Артмузе.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость22 Окт 2023 в 18:10
    Вот делать людям нечего.
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 18:09
    Подписываюсь, не надо вообще застраивать, город переполнен жителями.
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