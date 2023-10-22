«Не надо бездумно застраивать». На Васильевском острове устроили градозащитный пленэр

Пленэр с чаепитием в устье Смоленки устроили неравнодушные петербуржцы. Они вместе рисовали исчезающую красоту, устье реки между улицами Кораблестроителей, Мичманской, Флагманской и бывшим берегом Невской губы, чтобы привлечь внимание городских властей.
Берега Смоленки ‒ уголок живой природы в городе, считают активисты.
«Именно здесь сохраняется пока нетронутая благоустройством растительность. Над водой склоняются деревья и кустарники, нет каменных укреплений, на берегах разнотравье и множество цветов. Здесь можно увидеть животных, нетипичных для большого города ‒ в том числе краснокнижных», — пишут они.
Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
«Цель этой акции — привлечь внимание властей города, чиновников к природе уникальных мест, которые остались еще в Петербурге. Сохранять, ухаживать за ними, и не застраивать бездумно жилыми комплексами», — говорит в разговоре с «Фонтанкой» местная жительница Лариса.
Выставка работ с пленэра будет проходить в ноябре — январе в Артмузе.