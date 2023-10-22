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    На Марата пьяный водитель каршеринга не стал тормозить на красный. В больницу увезли грудного ребенка

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    18 комментариев

    Водитель каршеринга врезался в «Ниссан» на светофоре в центре Петербурга. Двухмесячного малыша пришлось везти в больницу, пока пожарные тушили полыхающий «Хавал».

    Как сообщает региональное управление МВД, каршеринг врезался в стоящий на светофоре «Ниссан» около двух часов ночи 22 октября. «Хавал» от удара загорелся, на перекресток Невского и Марата поспешили экстренные службы.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пожарные тушили машину, медики повезли на осмотр в больницу двухмесячного ребенка и его маму, полиция составляла протокол на 37-летнего водителя каршеринга. Оказалось, что он был пьян. Медосвидетельствование показало 0,196 промилле алкоголя.

    Маму с ребенком отпустили, они не пострадали. Водитель остается в отделении полиции.

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    Комментарии 18

    Польза санкций22 Окт 2023 в 14:36
    Познания россиян о допустимых нормах в их перегаре, конечно, впечатляют.
    Чувствуется стаж.
    +0−0
    27638631522 Окт 2023 в 14:28
    Особенно хорошо при столкновении проявил себя Haval- ник. Он загорелся. Как тут давеча в комментариях объясняли «знатоки» китайского барахля - это «углепластик и алюминий» самовоспламенились, стопудово. Куда там до такого устаревшим Ниссанам и прочему отставшему от Китая автопрому.
    +2−0
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