На Марата пьяный водитель каршеринга не стал тормозить на красный. В больницу увезли грудного ребенка

Водитель каршеринга врезался в «Ниссан» на светофоре в центре Петербурга. Двухмесячного малыша пришлось везти в больницу, пока пожарные тушили полыхающий «Хавал».
Как сообщает региональное управление МВД, каршеринг врезался в стоящий на светофоре «Ниссан» около двух часов ночи 22 октября. «Хавал» от удара загорелся, на перекресток Невского и Марата поспешили экстренные службы.
Пожарные тушили машину, медики повезли на осмотр в больницу двухмесячного ребенка и его маму, полиция составляла протокол на
Маму с ребенком отпустили, они не пострадали. Водитель остается в отделении полиции.