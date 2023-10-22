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    В Карелии появится новый национальный парк «Воттоваара»

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    18 комментариев

    Новый национальный парк «Воттоваара» появится в Карелии. Распоряжение о создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 22 октября пресс-служба правительства.

    Территория нацпарка будет включать в себя три природных кластера площадью более 14 тысяч гектаров в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях. В него войдут горы Ахви, Варгуно, Пиро, озеро Пизанец и гора Воттоваара.

    В сообщении отмечается, что распоряжение о создании нового нацпарка позволит сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты, а также изучить образовавшееся в тектоническом разломе озеро Пизанец.

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    Комментарии 18

    27638631522 Окт 2023 в 14:42
    Ну а чо, нормально. Начиная от ковида Карелия хорошо так высасывает деньги с туристов, в первую очередь питерских (привет деревне) и московских. А мест, куда везут, не так много - Рускеала, Петрозаводск с окрестностями, на одну поездку хватит. Еще места притяжения денег нужно открыть.
    +1−0
    Гость22 Окт 2023 в 14:00
    Национальный парк - значит туристам там делать нечего. Местные в этом национальном парке будут разговаривать только по-карельски
    +0−1
    Панкихой22 Окт 2023 в 13:43
    WTF
    +2−0
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