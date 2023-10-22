В Карелии появится новый национальный парк «Воттоваара»

Новый национальный парк «Воттоваара» появится в Карелии. Распоряжение о создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 22 октября пресс-служба правительства.



Территория нацпарка будет включать в себя три природных кластера площадью более 14 тысяч гектаров в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях. В него войдут горы Ахви, Варгуно, Пиро, озеро Пизанец и гора Воттоваара.



В сообщении отмечается, что распоряжение о создании нового нацпарка позволит сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты, а также изучить образовавшееся в тектоническом разломе озеро Пизанец.

