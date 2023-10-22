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    В МИД РФ рассказали, сколько человек отказались от гражданства России в 2023 году

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    От российского гражданства за девять месяцев 2023 года отказались 4,4 тысячи человек. Это несколько выше, чем показатели всего 2022 года, когда из гражданства вышли 4,3 тысячи человек. Об этом 22 октября рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.

    В 2022 году департамент подчеркивал, что число отказавшихся от гражданства РФ стало рекордным за три года: 3,8 тысячи человек в 2020 году и 4 тысячи человек в 2021 году.

    При этом российское гражданство за границей за девять месяцев 2023 года получили 15,1 тысячи человек, из которых 12,5 тысячи — это дети, появившиеся в смешанных браках. В 2022 году гражданство РФ за рубежом получили 23,5 тысяч человек, из которых 13,6 тысячи также дети.

    В 2022 году впервые за три года снизилось число получивших российское гражданство — 691 тысяча человек (735 тысяч в 2021 году), пишет РБК со ссылкой на статистику МВД. Большинство из них граждане Украины, на которых пришлось 43 процента решений.

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