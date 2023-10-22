Болеть с душераздирающим кашлем, насморком, воспаленным горлом и высокой температурой сильно неприятно. Но уже нестрашно. Городские больницы не переполнены, в поликлиниках потенциальных разносчиков коронавируса встречают без масок и не настаивают на дезинфицировании рук.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Как болеют ковидом и пневмонией в сезоне-2023 Как только села в самолет в турецком аэропорту, Лариса почувствовала недомогание. Дома разболелась совсем — болит горло, насморк, кашель, температура 37,5 — 37,8, в общем, все понятные симптомы. Думала, перекупалась или просквозило. Но поскольку тяжело перенесла в пандемию ковид и не один раз, решила перестраховаться и пошла в поликлинику Приморского района — в бокс. «Я была почти завсегдатаем здесь во время эпидемии — принимали быстро, внимательно. На этот раз там было переполнено. Скорее всего, не оттого, что много болеющих, просто врач устроила 40-минутный перерыв, очередь из человек 10–12 уже роптала. В масках было всего два человека. Удивило, что и врачи тоже без масок. Объявлений о необходимости их надевать тоже нет. Антисептик для рук стоит на полу перед дверью, видимо, не чтобы им пользовались, а чтобы просто был», — рассказывает Лариса.



В кабинете температуру не измерили, не послушали, горло не посмотрели. Взяли мазок на коронавирус и отпустили. Когда пришел положительный результат ПЦР-исследования , позвонили из поликлиники и позвали за бесплатными лекарствами. Как человек, дважды перенесший ковид, Лариса удивилась: «В поликлинику со "свежим" ковидом? Так можно?». И всё-таки вызвала на дом врача. Врач от двери спросила, нужен ли больничный. На вопрос, что делать с бесплатными лекарствами, ответила: «Выбросить. Хотя-я-я-я, парацетамол оставьте, пригодится. Купите лучше ингаверин (!), чтобы избавиться от вируса. И мужу тоже купите — пусть принимает». Тут Лариса вспомнила про мужа: «Он не болеет, ходит на работу. Нужно ли ему сдавать тест? Вдруг он вирус разносит?»



Врач объяснила, что у контактных мазки не берут, даже если они живут с заболевшим бок о бок. Причем независимо от того, есть признаки ОРВИ или нет. Если очень хочется сделать бесплатный тест, надо обратиться с симптомами, ни в коем случае не сообщая о контакте с носителем коронавируса. Иначе мазок не сделают. «Чудеса, — не устает удивляться пациентка, — то мы умерших от ковида в цинковых гробах на закрытых кладбищах хоронили, а теперь — никаких ограничений для общения».

У нее нет претензий к врачам — все хорошие, но сильно замученные люди. Относятся к пациентам с ковидом, как и к любым другим с ОРВИ. Признает, что если бы мазок не взяли, по своему состоянию и сама себе такой же диагноз поставила бы — респираторный вирус. Муж, кстати, как ответственный человек анализ на коронавирус сделал. Получил отрицательный результат.



Оксана из Кировского района заболела как-то сразу сильно, температура выше 38, душераздирающий кашель. Вызвала врача на дом. Через неделю температура снизилась до 37,2 — 37,5, страшный кашель не унимается. Думала, что это ковид, но получила отрицательный результат ПЦР и пошла в поликлинику выписываться — надо бы на работу выходить. А врач отправила сначала на флюорографию, которая показала левостороннее воспаление легких. Третью неделю на больничном, температура и кашель те же — через неделю снова назначили ФЛГ — изменения минимальные. Рентген не назначают, потому что один аппарат работает на две поликлиники, номерков свободных нет. «Хожу в поликлинику, как на работу», — говорит Оксана.



Пневмонии считают вместе с ковидом В ежедневных сводках о ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге публикуется объединенная статистика по ковиду и пневмониям — бактериальным и коронавирусным. И дополнительные инфекционные койки развернуты с учетом приема пациентов с пневмониями, а не только с ковидом. Сегодня их 1144 в городских стационарах. Для взрослых: клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина , больница святого Георгия — 100 коек, Александровская больница — 44 койки, городская больница № 20 (поликлиника), психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова — 30 коек. Для детей — ДГБ № 5 имени Филатова, в которой принимают пациентов со всеми ОРВИ, включая коронавирус и пневмонию. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, у детей сейчас, по лабораторным данным, основной — РС-вирус (он, как известно, даже более опасен для них, чем коронавирус). А пневмонии у детей чаще бактериальные и везут их не только в больницу Филатова, но и в больницу святой Ольги, в ДГБ № 22 (Колпино).



В инфекционной больнице имени Боткина «Фонтанке» сказали, что пациентов с ковидом — не больше 5% , считай, и нет вовсе. Преобладают ОРВИ и пневмонии, с которыми в клинику доставляют сильно пожилых людей с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями — хронической сердечной недостаточностью, некомпенсированным сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.

18 октября в стационарах с ковидом и пневмониями лечились 1037 (выписались в этот день 207 человек, в реанимации находились 34, из них 6 — на ИВЛ), 20 октября — 1004 (выписались 238, 34 человека находились в реанимации, из них 8 — на ИВЛ). Умерли за два дня три человека. В эту статистику — ковидную и пневмонийную вместе — включены и пациенты без подтвержденного коронавируса — это дети, поступившие с нековидной пневмонией в ДГБ № 5 .

Динамика роста заболеваемости ковидом не пугающая, несмотря на отмену масочного режима. Понятно, что она сильно зависит от количества проводимых ПЦР-исследований , а оно заметно сократилось с тех пор, как по распоряжению Роспотребнадзора отменено тестирование приезжающих из-за рубежа и контактных. Так, 18 октября сделано 4440 тестов на ковид, 19 октября — 4671 тест.



За последние два дня зарегистрировано новых амбулаторных пациентов с ковидом: 18 октября — 216 заболевших, 19 октября — 239. Всего 18 октября их было 1286, 19-го — 1386. При этом в поликлиниках по-прежнему раздают бесплатные лекарства, в том числе желанный еще два года назад фавипиравир, за время использования растерявший славу самого эффективного средства против коронавируса. Из 1386 болеющих сегодня на дому бесплатные лекарства получили 1328 человек.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

