Болеть с душераздирающим кашлем, насморком, воспаленным горлом и высокой температурой сильно неприятно. Но уже нестрашно. Городские больницы не переполнены, в поликлиниках потенциальных разносчиков коронавируса встречают без масок и не настаивают на дезинфицировании рук.
Как болеют ковидом и пневмонией в
сезоне-2023
Как только села в самолет в турецком аэропорту, Лариса почувствовала недомогание. Дома разболелась совсем — болит горло, насморк, кашель, температура 37,5 — 37,8, в общем, все понятные симптомы. Думала, перекупалась или просквозило. Но поскольку тяжело перенесла в пандемию ковид и не один раз, решила перестраховаться и пошла в поликлинику Приморского района — в бокс. «Я была почти завсегдатаем здесь во время эпидемии — принимали быстро, внимательно. На этот раз там было переполнено. Скорее всего, не оттого, что много болеющих, просто врач устроила
В кабинете температуру не измерили, не послушали, горло не посмотрели. Взяли мазок на коронавирус и отпустили. Когда пришел положительный результат
Врач объяснила, что у контактных мазки не берут, даже если они живут с заболевшим бок о бок. Причем независимо от того, есть признаки ОРВИ или нет. Если очень хочется сделать бесплатный тест, надо обратиться с симптомами, ни в коем случае не сообщая о контакте с носителем коронавируса. Иначе мазок не сделают. «Чудеса, — не устает удивляться пациентка, — то мы умерших от ковида в цинковых гробах на закрытых кладбищах хоронили, а теперь — никаких ограничений для общения».
У нее нет претензий к врачам — все хорошие, но сильно замученные люди. Относятся к пациентам с ковидом, как и к любым другим с ОРВИ. Признает, что если бы мазок не взяли, по своему состоянию и сама себе такой же диагноз поставила бы — респираторный вирус. Муж, кстати, как ответственный человек анализ на коронавирус сделал. Получил отрицательный результат.
Оксана из Кировского района заболела как-то сразу сильно, температура выше 38, душераздирающий кашель. Вызвала врача на дом. Через неделю температура снизилась до 37,2 — 37,5, страшный кашель не унимается. Думала, что это ковид, но получила отрицательный результат ПЦР и пошла в поликлинику выписываться — надо бы на работу выходить. А врач отправила сначала на флюорографию, которая показала левостороннее воспаление легких. Третью неделю на больничном, температура и кашель те же — через неделю снова назначили ФЛГ — изменения минимальные. Рентген не назначают, потому что один аппарат работает на две поликлиники, номерков свободных нет. «Хожу в поликлинику, как на работу», — говорит Оксана.
Пневмонии считают вместе с ковидом
В ежедневных сводках о ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге публикуется объединенная статистика по ковиду и пневмониям — бактериальным и коронавирусным. И дополнительные инфекционные койки развернуты с учетом приема пациентов с пневмониями, а не только с ковидом. Сегодня их 1144 в городских стационарах. Для взрослых: клиническая инфекционная больница имени
В инфекционной больнице имени Боткина «Фонтанке» сказали, что пациентов с ковидом — не больше
18 октября в стационарах с ковидом и пневмониями лечились 1037 (выписались в этот день 207 человек, в реанимации находились 34, из них 6 — на ИВЛ), 20 октября — 1004 (выписались 238, 34 человека находились в реанимации, из них 8 — на ИВЛ). Умерли за два дня три человека. В эту статистику — ковидную и пневмонийную вместе — включены и пациенты без подтвержденного коронавируса — это дети, поступившие с нековидной пневмонией в ДГБ
Динамика роста заболеваемости ковидом не пугающая, несмотря на отмену масочного режима. Понятно, что она сильно зависит от количества проводимых
За последние два дня зарегистрировано новых амбулаторных пациентов с ковидом: 18 октября — 216 заболевших, 19 октября — 239. Всего 18 октября их было 1286,
Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»