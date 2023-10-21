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    В колпинских «Крестах» ошпарили заключённого

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    6 комментариев

    Обитатель следственного изолятора в Колпинском районе Петербурга оказался в больнице утром 21 октября. В «Крестах» ему не повезло с соседом.

    По предварительным данным «Фонтанки», около девяти часов утра медики скорой осматривали 37-летнего Сулхана, пережившего непростую ночь в камере. У него диагностировали термические ожоги второй степени: пострадали плечо и лицо, в том числе роговица левого глаза.

    Свои травмы он объяснил кипятком, которым его облил сокамерник. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести пока останется в больнице.

    В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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    Комментарии 6

    Гость21 Окт 2023 в 23:48
    Вечер в хату
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 23:34
    а ведь могли задушить или пику под ребро
    повезло
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 23:34
    Тюрьма народов.
    +0−0
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