В колпинских «Крестах» ошпарили заключённого

Обитатель следственного изолятора в Колпинском районе Петербурга оказался в больнице утром 21 октября. В «Крестах» ему не повезло с соседом.



По предварительным данным «Фонтанки», около девяти часов утра медики скорой осматривали 37-летнего Сулхана, пережившего непростую ночь в камере. У него диагностировали термические ожоги второй степени: пострадали плечо и лицо, в том числе роговица левого глаза.



Свои травмы он объяснил кипятком, которым его облил сокамерник. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести пока останется в больнице.



В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

