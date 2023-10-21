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    Байден: человечеству нужен новый «мировой порядок», и у США есть возможность его создать

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    27 комментариев

    Президент США Джо Байден заявил о необходимости создания нового мирового порядка, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне 20 октября. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого Дома.

    «Я думаю, у нас есть возможность, если мы будем достаточно дерзкими и уверенными в себе, объединить мир так, как раньше никогда не было. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь похоже весь пар вышел. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал он.

    По мнению Байдена, США способны его создать.

    «Я думаю, что у нас есть реальная возможность объединить мир так, как он не был объединен долгое время. И упрочить мирные перспективы мира, а не уменьшить», — сказал президент США.

    По мнению политика, сейчас наступил переломный момент истории.

    «Это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий», — отметил он.

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    Комментарии 27

    Гость21 Окт 2023 в 21:52
    то есть как бы зеленую резаную бумагу печатать безо всяких ограничений ваще в бесконечность, пока цифры не кончатся.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 21:51
    Точно, мистер Президент. Вам надо возглавить новую ось Зла и победив Китай создать новый миропорядок, по пути прихватить и ограбить... и да, чуть не забыл, надо начинать строить концлагеря и газовые камеры или придумать иной способ избавления от сопротивляющихся вашей американской гегемонии.
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