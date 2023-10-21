Байден: человечеству нужен новый «мировой порядок», и у США есть возможность его создать

Президент США Джо Байден заявил о необходимости создания нового мирового порядка, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне 20 октября. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Белого Дома.
«Я думаю, у нас есть возможность, если мы будем достаточно дерзкими и уверенными в себе, объединить мир так, как раньше никогда не было. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь похоже весь пар вышел. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал он.
По мнению Байдена, США способны его создать.
«Я думаю, что у нас есть реальная возможность объединить мир так, как он не был объединен долгое время. И упрочить мирные перспективы мира, а не уменьшить», — сказал президент США.
По мнению политика, сейчас наступил переломный момент истории.
«Это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий», — отметил он.