На Крестовском мужчина ронял и бил сына. Помощь медиков потребовалась и ребёнку, и матери

Сотрудники правоохранительных органов вовлечены в обстоятельства семейного конфликта, в результате которого к медикам попал шестилетний ребёнок из Петроградского района Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, обращением в детскую больницу для мальчика обернулось общение с отцом на набережной Мартынова накануне в шестом часу вечера. По словам матери, бывший муж подверг ребёнка экзекуции на детской площадке: ронял, таскал за руки и несколько раз ударил кулаком. Медики зафиксировали у него ушибы бедра и поясницы и после оказания помощи отпустили домой. Женщине тоже досталось — она обратилась в травмпункт с ушибом челюсти.
О случившемся из больницы проинформировали полицейских, родителей ждёт проверка.