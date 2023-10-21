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    На Крестовском мужчина ронял и бил сына. Помощь медиков потребовалась и ребёнку, и матери

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    11 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов вовлечены в обстоятельства семейного конфликта, в результате которого к медикам попал шестилетний ребёнок из Петроградского района Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 октября, обращением в детскую больницу для мальчика обернулось общение с отцом на набережной Мартынова накануне в шестом часу вечера. По словам матери, бывший муж подверг ребёнка экзекуции на детской площадке: ронял, таскал за руки и несколько раз ударил кулаком. Медики зафиксировали у него ушибы бедра и поясницы и после оказания помощи отпустили домой. Женщине тоже досталось — она обратилась в травмпункт с ушибом челюсти.

    О случившемся из больницы проинформировали полицейских, родителей ждёт проверка.

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    Комментарии 11

    Гость21 Окт 2023 в 21:43
    и матери
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 21:36
    Без полиции теперь и секса нет, это она как третье лицо мудрит чего- то и влияет.
    +0−0
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