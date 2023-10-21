    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, вос

    767мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.91eur101.43

    «Фольксваген», виляя на Савушкина, сбил ограждение и проехал дальше. Алкоголя в крови водителя оказалось в 12 раз больше допустимого

    1244
    9 комментариев

    Очевидцы помогли остановить пьяного нарушителя после ДТП в Приморском районе Петербурга ночью 21 октября.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», с парковки ТРК «Меркурий» (где уже завершали работу ночные питейные заведения) на большой скорости выехал «Фольксваген». На ближайшем перекрёстке — улиц Савушкина и Туристской — водитель не справился с управлением, входя в поворот, снес несколько секций ограждения и уехал.

    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
    Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
    ПоделитьсяПоделиться

    Очевидцы маневров остановили автомобиль у дома 124 по улице Савушкина. За рулём оказался 48-летний мужчина, который, кажется, с трудом понимал, где находится, и угрожал всем проблемами. Прибывшие на место полицейские сразу выявили причину агрессивного поведения и достали алкотестер. Мужчина надул 1,888 мг/л. Допустимое значение (0,160 мг/л) оказалось превышено в 12 раз.

    В 2:20 ночи водителя оформили. Составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ (вождение в состоянии опьянения), статье 12.27 КоАП РФ (скрылся с места ДТП) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). «Фольксваген» эвакуировали на спецстоянку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ПетербургеПьяный водитель
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    pride21 Окт 2023 в 19:25
    Самая действенная мера в таких случаях - лишение ВУ уже была применена или ждут до первого камаза?
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 19:18
    0,160 можно ?? Обалдеть , это сколько в мл будет , стакан водки опрокинул и поехал ?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close