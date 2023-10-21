«Фольксваген», виляя на Савушкина, сбил ограждение и проехал дальше. Алкоголя в крови водителя оказалось в 12 раз больше допустимого

Очевидцы помогли остановить пьяного нарушителя после ДТП в Приморском районе Петербурга ночью 21 октября.
Как сообщает «Дорожный инспектор», с парковки ТРК «Меркурий» (где уже завершали работу ночные питейные заведения) на большой скорости выехал «Фольксваген». На ближайшем перекрёстке — улиц Савушкина и Туристской — водитель не справился с управлением, входя в поворот, снес несколько секций ограждения и уехал.
Очевидцы маневров остановили автомобиль у дома 124 по улице Савушкина. За рулём оказался 48-летний мужчина, который, кажется, с трудом понимал, где находится, и угрожал всем проблемами. Прибывшие на место полицейские сразу выявили причину агрессивного поведения и достали алкотестер. Мужчина надул 1,888 мг/л. Допустимое значение (0,160 мг/л) оказалось превышено в 12 раз.
В 2:20 ночи водителя оформили. Составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ (вождение в состоянии опьянения), статье 12.27 КоАП РФ (скрылся с места ДТП) и по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). «Фольксваген» эвакуировали на спецстоянку.