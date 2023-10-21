Умер Бобби Чарльтон — чемпион мира по футболу, переживший авиакатастрофу

Чемпион мира по футболу 1966 года сэр Бобби Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был самым старшим из живых обладателей «Золотого мяча».



Обладателем «Золотого мяча» он стал в составе сборной Англии в 1966 году, получив награду как лучший футболист года. Долгое время он считался лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по числу матчей в составе клуба и лучшим бомбардиром. В 1968 году «МЮ» с капитаном Чарльтоном первым из английских клубов выиграл Кубок европейских чемпионов. В 1994 году Чарльтон был посвящен в рыцари.

