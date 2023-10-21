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    Умер Бобби Чарльтон — чемпион мира по футболу, переживший авиакатастрофу

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    Чемпион мира по футболу 1966 года сэр Бобби Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был самым старшим из живых обладателей «Золотого мяча».

    Обладателем «Золотого мяча» он стал в составе сборной Англии в 1966 году, получив награду как лучший футболист года. Долгое время он считался лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по числу матчей в составе клуба и лучшим бомбардиром. В 1968 году «МЮ» с капитаном Чарльтоном первым из английских клубов выиграл Кубок европейских чемпионов. В 1994 году Чарльтон был посвящен в рыцари.

    Фото: Eric Koch for Anefo, CC0, via Wikimedia Commons
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    Чарльтон также известен тем, что выжил в авиакатастрофе в Мюнхене 1958 года. На борту самолёта были тренеры и спортсмены «Манчестер Юнайтед», болельщики и журналисты — всего 44 человека. 23 из них погибли, 19 получили травмы.

    Фото: Eric Koch for Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

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    Комментарии 1

    Гость21 Окт 2023 в 18:45
    Жаль...
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