Израиль заявил о «расплате» «Хезболлы» за решение вступить в конфликт

Ливанское шиитское движение «Хезболла» приняло решение вступить в конфликт против Израиля. Об этом заявил 21 октября глава израильского Минобороны Йоав Галлант, передает издание The Times of Israel.



«Хезболла» решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену», — сказал он.



По мнению министра, ситуация может усложниться и военнослужащим нужно быть готовыми к любому развитию событий.



Ранее «Хезболла» заявила, что обстреляла три израильских военных поста возле границы с Ливаном. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным The Times of Israel, за последние две недели «Хезболла» потеряла более 13 бойцов. Израиль пообещал эвакуировать жителей своих населенных пунктов возле границы с Ливаном.

