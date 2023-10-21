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    Израиль заявил о «расплате» «Хезболлы» за решение вступить в конфликт

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    18 комментариев

    Ливанское шиитское движение «Хезболла» приняло решение вступить в конфликт против Израиля. Об этом заявил 21 октября глава израильского Минобороны Йоав Галлант, передает издание The Times of Israel.

    «Хезболла» решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену», — сказал он.

    По мнению министра, ситуация может усложниться и военнослужащим нужно быть готовыми к любому развитию событий.

    Ранее «Хезболла» заявила, что обстреляла три израильских военных поста возле границы с Ливаном. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным The Times of Israel, за последние две недели «Хезболла» потеряла более 13 бойцов. Израиль пообещал эвакуировать жителей своих населенных пунктов возле границы с Ливаном.

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    Комментарии 18

    Ана нас21 Окт 2023 в 19:06
    интересно мнение Ирана.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 18:27
    Браво, Израиль!
    +1−4
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