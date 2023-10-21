В Самаре задержали юных мигрантов, оскорбивших губернатора

В Самаре нашли мигрантов, оскорбивших губернатора региона Дмитрия Азарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана», — написал он.
По словам парламентария, старший из них арестован, а младший вскоре будет экстрадирован из России.
Хинштейн также рассказал, что молодые люди, которые живут без родителей, на протяжении долгого времени терроризировали сверстников, устраивая драки и побоища. По мнению депутата, «системная проблема» не решена.
«До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся», — подчеркнул Хинштейн.
Как сообщает РИА Новости, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние. В то же время в социальных сетях были опубликованы видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучали грубые оскорбления в адрес губернатора. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти.