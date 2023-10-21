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    В Самаре задержали юных мигрантов, оскорбивших губернатора

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    41 комментарий

    В Самаре нашли мигрантов, оскорбивших губернатора региона Дмитрия Азарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    «Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана», — написал он.

    По словам парламентария, старший из них арестован, а младший вскоре будет экстрадирован из России.

    Хинштейн также рассказал, что молодые люди, которые живут без родителей, на протяжении долгого времени терроризировали сверстников, устраивая драки и побоища. По мнению депутата, «системная проблема» не решена.

    «До тех пор, пока самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, подобные эксцессы не прекратятся», — подчеркнул Хинштейн.

    Как сообщает РИА Новости, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние. В то же время в социальных сетях были опубликованы видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучали грубые оскорбления в адрес губернатора. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти.

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    Комментарии 41

    Гость21 Окт 2023 в 16:48
    Сил хватает на задержание оскорбивших губернатора."Простой" люд перебьётся.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:43
    Почему в фокусе Самара только? Засилие мигрантов - повсеместное! Никто из них не собирается с каким либо подобием уважения относиться к местным! Все они живут по законам своего подпольного мира! У них своя полиция, свои налоги свой способ жизни!
    +1−0
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