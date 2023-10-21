В Самаре задержали юных мигрантов, оскорбивших губернатора

В Самаре нашли мигрантов, оскорбивших губернатора региона Дмитрия Азарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



«Юные мигранты-беспредельщики, публично пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области, установлены. Это два родных брата, уроженцы Таджикистана», — написал он.



По словам парламентария, старший из них арестован, а младший вскоре будет экстрадирован из России.



Хинштейн также рассказал, что молодые люди, которые живут без родителей, на протяжении долгого времени терроризировали сверстников, устраивая драки и побоища. По мнению депутата, «системная проблема» не решена.

