В Петербурге юноша заявил, что друг хотел его изнасиловать. Спасался, бежав в окно

Нетрадиционный выход пришлось искать молодому человеку в центре Петербурга, чтобы избежать навязчивого внимания. С последствиями разбираются врачи.



19-летнего пациента с синяками и ушибами обследовали в больнице накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 21 октября. Медики диагностировали переломы костей плеча, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Не остались незамеченными резаные раны на шее и запах алкоголя.



Выпивал юноша дома на Лиговском проспекте. Как говорит, с приятелем, в котором алкоголь разбудил желание близости. В настойчивости виделось покушение на изнасилование, бежать решил через окно второго этажа. Рассказ пострадавшего медики передали полиции.

