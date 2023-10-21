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    В Петербурге юноша заявил, что друг хотел его изнасиловать. Спасался, бежав в окно

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    Нетрадиционный выход пришлось искать молодому человеку в центре Петербурга, чтобы избежать навязчивого внимания. С последствиями разбираются врачи.

    19-летнего пациента с синяками и ушибами обследовали в больнице накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 21 октября. Медики диагностировали переломы костей плеча, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Не остались незамеченными резаные раны на шее и запах алкоголя.

    Выпивал юноша дома на Лиговском проспекте. Как говорит, с приятелем, в котором алкоголь разбудил желание близости. В настойчивости виделось покушение на изнасилование, бежать решил через окно второго этажа. Рассказ пострадавшего медики передали полиции.

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    Комментарии 25

    triton197721 Окт 2023 в 16:53
    Друг, который вдруг))
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:43
    Ну, взял махровое полотенце, и наяривай, зачем, обязательно, человеков ловить для этого.
    +0−0
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