    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    768мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.91eur101.43

    В Пулково на взлётно-посадочной полосе ловили внезапную угрозу безопасности

    6547
    2 комментария

    Не только животные и птицы могут мешать самолётам приземляться: в петербургском аэропорту на взлётно-посадочной полосе оказался человек, которого увлекла работа.

    О прогулке мужчины в Пулково там, где это угрожает не только его безопасности, 21 октября сообщили в соцсетях. В пресс-службе оператора «Воздушные Ворота Северной Столицы» заверили, что на работу аэропорта происшествие не повлияло и все рейсы выполнялись штатно, не выбиваясь из расписания.

    «Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта», — рассказали в компании.

    По информации «Фонтанки», ловить увлечённого замерами человека пришлось не сегодня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПулковоАэропорт ПулковоВзлетно-посадочная полоса
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость21 Окт 2023 в 15:05
    На GPS-надейся,а сам Замеряй! Ракеты должны быть,-высокоточными!
    +0−0
    _ixform21 Окт 2023 в 15:00
    новость из разряда
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close