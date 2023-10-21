В Пулково на взлётно-посадочной полосе ловили внезапную угрозу безопасности

Не только животные и птицы могут мешать самолётам приземляться: в петербургском аэропорту на взлётно-посадочной полосе оказался человек, которого увлекла работа.



О прогулке мужчины в Пулково там, где это угрожает не только его безопасности, 21 октября сообщили в соцсетях. В пресс-службе оператора «Воздушные Ворота Северной Столицы» заверили, что на работу аэропорта происшествие не повлияло и все рейсы выполнялись штатно, не выбиваясь из расписания.



«Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта», — рассказали в компании.

