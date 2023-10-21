У «большого дома» на Литейном мощно разбился ВАЗ

Авария на Литейном проспекте в центре Петербурга затруднила движение транспорта утром 21 октября.
Видео с разбитой «Ладой» 13-й модели напротив здания УФСБ опубликовала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что в 10:32 на Литейном проспекте, 3, столкнулись ВАЗ и «Хонда». Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.