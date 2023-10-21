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    У «большого дома» на Литейном мощно разбился ВАЗ

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    5 комментариев

    Авария на Литейном проспекте в центре Петербурга затруднила движение транспорта утром 21 октября.

    Видео с разбитой «Ладой» 13-й модели напротив здания УФСБ опубликовала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что в 10:32 на Литейном проспекте, 3, столкнулись ВАЗ и «Хонда». Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.

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    Комментарии 5

    AndrewBarsik21 Окт 2023 в 14:03
    Вдруг это был беспилотный автомобиль, приехавший издалека с неблаговидной целью?!
    +1−0
    Гость21 Окт 2023 в 13:57
    ВАЗ, застрявший на трамвайных путях в положении поворота налево, выезжал из арки дома напротив здания ФСБ?
    +0−0
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