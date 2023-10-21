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    «Фольксваген» не пропустил «Мерседес» во Всеволожске. В больнице школьница

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    2 комментария

    Пятнадцатое нарушение за год водителя кроссовера из Всеволожского района Ленобласти привело в больницу 15-летнюю девятиклассницу из Петербурга.

    «Фольксваген Тигуан» не разминулся с «Мерседесом» на пересечении Крымской улицы и дороги Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск накануне в начале девятого часа утра, стало известно «Фонтанке» 21 октября. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 36-летний водитель «Фольксвагена» ехал на красный и не предоставил преимущество 40-летнему автомобилисту.

    В результате травмы получила юная пассажирка «Мерседеса». Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    В полиции проводят проверку. По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» в этом году успел получить 14 штрафов, второй участник ДТП — четыре.

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    Комментарии 2

    Гость21 Окт 2023 в 13:43
    залетела. а рожать будет или аборт?
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 13:27
    Кругом одни школьницы да младшеклассницы! А где реальные пацаны? Молодая смена-лихих 90-х!
    +0−0
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