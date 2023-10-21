«Фольксваген» не пропустил «Мерседес» во Всеволожске. В больнице школьница

Пятнадцатое нарушение за год водителя кроссовера из Всеволожского района Ленобласти привело в больницу 15-летнюю девятиклассницу из Петербурга.



«Фольксваген Тигуан» не разминулся с «Мерседесом» на пересечении Крымской улицы и дороги Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск накануне в начале девятого часа утра, стало известно «Фонтанке» 21 октября. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 36-летний водитель «Фольксвагена» ехал на красный и не предоставил преимущество 40-летнему автомобилисту.



В результате травмы получила юная пассажирка «Мерседеса». Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

