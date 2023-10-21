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    После курения два новосибирских школьника попали в реанимацию. В Подмосковье девушка умерла

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    7 комментариев

    В Новосибирске двое школьников оказались в реанимации после того, как покурили вейп в туалете на перемене, сообщает 21 октября NGS. В Московской области 16-летняя девушка скончалась.

    По данным прокуратуры и ГСУ СК Московской области, трагедия произошла в городе Электрогорске. Ночью 20 октября, около часа, в комнату к девушке заглянул ее отец и увидел, что дочь плохо себя чувствует. Он сам отвёз её в больницу (она уже потеряла сознание), но реанимационные мероприятия результата не дали, в 4 часа утра медики констатировали смерть.

    «По предварительным данным эксперта, признаков отравления не имеется, каких-либо телесных повреждений на теле ребенка также не обнаружено. Причина смерти подростка устанавливается в ходе экспертизы», — отмечают в ГСУ.

    Агентство «Москва 24», пишет, что у девочки в нижнем белье нашли электронную сигарету. Связана ли её смерть с курением, выясняется.

    Новосибирские школьники — ребята 12 и 15 лет — живы. Им стало плохо после курения вейпа в туалете на перемене, и скорая увезла их в больницу.

    «Семьи у ребят благополучные. Никто на учете не стоял. Видимо, любопытство», — рассказал NGS источник, знакомый с ситуацией.

    Состояние школьников в настоящее время, по словам источника, стабильное. Полиция проводит проверку.

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    Комментарии 7

    Гость21 Окт 2023 в 13:36
    Отец,-называется! Не мог девочке детский вибратор купить? Она бедная взрослую Эл сигарету должна в трусы засовывать?!!
    +0−2
    Slava_Rossii221 Окт 2023 в 13:33
    Пока не введут большие штрафы для родителей за выкрутасы отпрысков, это будет продолжаться.
    Подросток украл, покалечил, продал наркотик - родителям смешной штраф за плохое воспитание. А когда штраф будет от 100 тыс. руб, тогда родители начнут заниматься своими детьми.
    +1−0
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