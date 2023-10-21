После курения два новосибирских школьника попали в реанимацию. В Подмосковье девушка умерла

В Новосибирске двое школьников оказались в реанимации после того, как покурили вейп в туалете на перемене, сообщает 21 октября NGS. В Московской области 16-летняя девушка скончалась.



По данным прокуратуры и ГСУ СК Московской области, трагедия произошла в городе Электрогорске. Ночью 20 октября, около часа, в комнату к девушке заглянул ее отец и увидел, что дочь плохо себя чувствует. Он сам отвёз её в больницу (она уже потеряла сознание), но реанимационные мероприятия результата не дали, в 4 часа утра медики констатировали смерть.

