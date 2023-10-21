После курения два новосибирских школьника попали в реанимацию. В Подмосковье девушка умерла

В Новосибирске двое школьников оказались в реанимации после того, как покурили вейп в туалете на перемене, сообщает 21 октября NGS. В Московской области 16-летняя девушка скончалась.
По данным прокуратуры и ГСУ СК Московской области, трагедия произошла в городе Электрогорске. Ночью 20 октября, около часа, в комнату к девушке заглянул ее отец и увидел, что дочь плохо себя чувствует. Он сам отвёз её в больницу (она уже потеряла сознание), но реанимационные мероприятия результата не дали, в 4 часа утра медики констатировали смерть.
«По предварительным данным эксперта, признаков отравления не имеется, каких-либо телесных повреждений на теле ребенка также не обнаружено. Причина смерти подростка устанавливается в ходе экспертизы», — отмечают в ГСУ.
Агентство «Москва 24», пишет, что у девочки в нижнем белье нашли электронную сигарету. Связана ли её смерть с курением, выясняется.
Новосибирские школьники — ребята 12 и 15 лет — живы. Им стало плохо после курения вейпа в туалете на перемене, и скорая увезла их в больницу.
«Семьи у ребят благополучные. Никто на учете не стоял. Видимо, любопытство», — рассказал NGS источник, знакомый с ситуацией.
Состояние школьников в настоящее время, по словам источника, стабильное. Полиция проводит проверку.