Каким должно быть верхнее давление и что оно означает. Разбираемся с врачами

Принято считать, что проблемы с давлением возникают в старшем возрасте, однако сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний страдают и молодые люди. Причем повышенное или пониженное давление может сигнализировать и о массе других проблем в организме, так что обращать на него внимание стоит в любом возрасте. Мы уже рассказывали, зачем нужны два показателя и о чем нам говорит так называемое нижнее давление, а сегодня разберемся, что же такое верхнее, оно же систолическое, давление.
Артериальное (кровяное) давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. При каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним.
Зачем делить давление
Хотя замеряют всегда два показателя, сами по себе, независимо друг от друга, они мало о чем могут сказать — важно именно соотношение верхнего и нижнего давления. Но если очень упростить, то систолическое (верхнее) давление в большей степени отражает работу сердца, а диастолическое (нижнее) — тонус периферических сосудов.
— При измерении артериального давления оценивают как верхнее, так и нижнее (диастолическое) давление, которое создается в сосудах в момент расслабления сердечной мышцы, — говорит главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова. — Оба показателя значимы для оценки риска развития сердечно-сосудистых патологий. Повышенное нижнее давление так же указывает на проблемы со здоровьем, как и повышенное верхнее давление. Но чем старше человек, тем большее значение врачи придают уровню последнего показателя.
Каким должно быть верхнее давление
Рассматривать показатель систолического давления без диастолического довольно бессмысленно — нужно сразу смотреть на их соотношение. Маленькая разница может говорить об отложении холестерина в аорте или расширении ее отдельного участка, поражении сосудов почек, низком уровне гемоглобина и многих других состояниях.
Увеличение разницы между нижним и верхним давлением тоже не очень хороший признак — оно может говорить о кардиологических или иных патологиях, истощении, может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника. Идеальный вариант — когда разница между верхним и нижним давлением —
— Согласно последним международным рекомендациям, которые были обновлены летом этого года, оптимальным считается систолическое давление (верхнее число) в диапазоне 120–129, диастолическое (нижнее число) — 70–79, — говорит врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный. — Такой же показатель актуален для подростков старше 14 лет (для детей младшего возраста значения ниже). Более высокие цифры допустимы для пожилых и тех, чей организм ослаблен болезнью.
Надежда Подкорытова говорит, что артериальная гипертония диагностируется, когда фиксируется стойкое повышение систолического давления выше
Как правильно измерять давление
Правильно интерпретировать показатели давления и поставить диагноз может только врач, но самонаблюдение дома тоже очень важно. Особенно в динамике, ведь иногда может иметь значение даже время суток, когда давление скачет — ночное и утреннее повышение артериального давления считается наиболее опасным. Часто врачи просят некоторое время повести дневник давления — хотя бы одну-две недели, чтобы отследить реакции организма. И очень важно делать это правильно — ошибки при измерении давления могут привести к ложным показателям и, в конце концов, неверному диагнозу.
На самом деле ошибок не так уж много, главное — не измерять давление на бегу и принять правильную позу. Если собрались измерять давление, присядьте и отдохните хотя бы 10 минут. После принимаем правильное положение: нужно удобно сесть, положить согнутую руку на поверхность примерно на уровне сердца, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — так, чтобы давление на руку не вызывало болевых ощущений. Такая поза даст наиболее точные показатели при измерении давления.
Когда пора к врачу
Периодически посещать кардиолога имеет смысл, даже если вы считаете себя совершенно здоровым — в некоторых случаях заболевания сердечно-сосудистой системы могут на первых порах протекать без заметных симптомов, а выявлять их рекомендуется как можно раньше. Особенно внимательно следить за здоровьем сердца и сосудов врачи просят всех мужчин старше 40 лет и всех женщин с момента наступления менопаузы.
И, конечно, следует обращаться к врачу, если вы стали видеть на тонометре непривычно низкие или высокие цифры.
— Повышенные уровни артериального давления значительно увеличивает риск развития патологий сердца и сосудов, в том числе таких серьезных состояний, как инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт, — говорит Надежда Подкорытова. — Кроме того, артериальная гипертензия связана с увеличением частоты развития когнитивной дисфункции и деменции, а своевременная терапия уменьшает риски развития этих патологий. При подозрении на повышение артериального давления следует обратиться к врачу-терапевту.
Если же показатели давления выше или ниже нормы сопровождаются резкой слабостью, тошнотой, головокружением, головными болями, затруднением дыхания или другими выраженными симптомами — вызывайте скорую.