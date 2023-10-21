Каким должно быть верхнее давление и что оно означает. Разбираемся с врачами

Сердечно-сосудистыми заболеваниями могут страдать люди в любом возрасте Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Принято считать, что проблемы с давлением возникают в старшем возрасте, однако сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний страдают и молодые люди. Причем повышенное или пониженное давление может сигнализировать и о массе других проблем в организме, так что обращать на него внимание стоит в любом возрасте. Мы уже рассказывали, зачем нужны два показателя и о чем нам говорит так называемое нижнее давление, а сегодня разберемся, что же такое верхнее, оно же систолическое, давление.



Артериальное (кровяное) давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. При каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним.

Зачем делить давление Хотя замеряют всегда два показателя, сами по себе, независимо друг от друга, они мало о чем могут сказать — важно именно соотношение верхнего и нижнего давления. Но если очень упростить, то систолическое (верхнее) давление в большей степени отражает работу сердца, а диастолическое (нижнее) — тонус периферических сосудов.



— При измерении артериального давления оценивают как верхнее, так и нижнее (диастолическое) давление, которое создается в сосудах в момент расслабления сердечной мышцы, — говорит главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова. — Оба показателя значимы для оценки риска развития сердечно-сосудистых патологий. Повышенное нижнее давление так же указывает на проблемы со здоровьем, как и повышенное верхнее давление. Но чем старше человек, тем большее значение врачи придают уровню последнего показателя.

Каким должно быть верхнее давление Рассматривать показатель систолического давления без диастолического довольно бессмысленно — нужно сразу смотреть на их соотношение. Маленькая разница может говорить об отложении холестерина в аорте или расширении ее отдельного участка, поражении сосудов почек, низком уровне гемоглобина и многих других состояниях.

Увеличение разницы между нижним и верхним давлением тоже не очень хороший признак — оно может говорить о кардиологических или иных патологиях, истощении, может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника. Идеальный вариант — когда разница между верхним и нижним давлением — 40–50 мм рт. ст.



— Согласно последним международным рекомендациям, которые были обновлены летом этого года, оптимальным считается систолическое давление (верхнее число) в диапазоне 120–129, диастолическое (нижнее число) — 70–79, — говорит врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный. — Такой же показатель актуален для подростков старше 14 лет (для детей младшего возраста значения ниже). Более высокие цифры допустимы для пожилых и тех, чей организм ослаблен болезнью.

Надежда Подкорытова говорит, что артериальная гипертония диагностируется, когда фиксируется стойкое повышение систолического давления выше 140 мм рт. ст. , диастолического — выше 90 мм рт. ст.

Как правильно измерять давление Правильно интерпретировать показатели давления и поставить диагноз может только врач, но самонаблюдение дома тоже очень важно. Особенно в динамике, ведь иногда может иметь значение даже время суток, когда давление скачет — ночное и утреннее повышение артериального давления считается наиболее опасным. Часто врачи просят некоторое время повести дневник давления — хотя бы одну-две недели, чтобы отследить реакции организма. И очень важно делать это правильно — ошибки при измерении давления могут привести к ложным показателям и, в конце концов, неверному диагнозу.



На самом деле ошибок не так уж много, главное — не измерять давление на бегу и принять правильную позу. Если собрались измерять давление, присядьте и отдохните хотя бы 10 минут. После принимаем правильное положение: нужно удобно сесть, положить согнутую руку на поверхность примерно на уровне сердца, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — так, чтобы давление на руку не вызывало болевых ощущений. Такая поза даст наиболее точные показатели при измерении давления.



Правильная поза для измерения давления очень важна, иначе показатели могут оказаться ложными Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Когда пора к врачу Периодически посещать кардиолога имеет смысл, даже если вы считаете себя совершенно здоровым — в некоторых случаях заболевания сердечно-сосудистой системы могут на первых порах протекать без заметных симптомов, а выявлять их рекомендуется как можно раньше. Особенно внимательно следить за здоровьем сердца и сосудов врачи просят всех мужчин старше 40 лет и всех женщин с момента наступления менопаузы.

И, конечно, следует обращаться к врачу, если вы стали видеть на тонометре непривычно низкие или высокие цифры. — Повышенные уровни артериального давления значительно увеличивает риск развития патологий сердца и сосудов, в том числе таких серьезных состояний, как инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт, — говорит Надежда Подкорытова. — Кроме того, артериальная гипертензия связана с увеличением частоты развития когнитивной дисфункции и деменции, а своевременная терапия уменьшает риски развития этих патологий. При подозрении на повышение артериального давления следует обратиться к врачу-терапевту.

Если же показатели давления выше или ниже нормы сопровождаются резкой слабостью, тошнотой, головокружением, головными болями, затруднением дыхания или другими выраженными симптомами — вызывайте скорую.