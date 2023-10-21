«Это настоящий мусорный бордель». В Красносельском районе соседи ищут управу на квартиру-помойку

Фото: предоставлено Анастасией Поделиться Поделиться







Сантехник, которого вызвали устранять потоп в доме на проспекте Народного Ополчения, выскочил из квартиры как ошпаренный. Но перед этим снял видео. Вероятно, опасаясь, что на словах ему просто не поверят.



Жильцы этого дома на протяжении года жалуются на соседку со второго этажа. Суть претензий: устроила в квартире помойку, регулярно топит нижних жильцов, а верхние не могут открыть окна из-за жуткого запаха. Больше года жила без электричества, газовую службу не пускает в квартиру. А еще развела «кошатню» в подвале.

У женщины на всё есть контраргументы: пусть, мол, на себя посмотрят, а что происходит в моей квартире — не их дело. Как до этого дошло и что теперь делать, разбиралась «Фонтанка». Эвелина и Анастасия не были знакомы между собой, но почти одновременно купили квартиры в пятиэтажке на Народного Ополчения, на третьем и первом этажах. Что может быть общего между ними, хозяйки даже не предполагали. Наводить справки о соседях во время оформления ипотеки никому не пришло в голову. В итоге Эвелине пришлось во всех деталях освоить искусство официальных жалоб, а Анастасии — вызывать аварийщиков так часто, что они послали ее в суд.

А еще обеих женщин ждали чудные открытия относительно превратностей человеческой природы. И обоюдно неприятное знакомство с Анной, соседкой со второго этажа. «Эта дама заливает мне ванну, прихожую, туалет, электрическую проводку, а из ее квартиры исходит нестерпимый запах, — рассказала Анастасия «Фонтанке». — Я уже год прошу помощи во всех инстанциях. Люди этажом выше тоже страдают. Что делать, мы не знаем. Управляющая компания ничего не предпринимает. Помогите!» Анастасия оформила ипотеку на квартиру на 20 лет. Так что просто взять и уехать у нее не получится. Юристы перед сделкой жилье проверили, но не справлялись насчет соседей. Вскоре после переезда Анастасия увидела, что с потолка по проводам бежит вода. Аварийная служба прибыла, рабочие предположили, что течет «с перекрытий». В квартире этажом выше дверь им не открыли. А потом вызывать аварийку пришлось каждый месяц — и без толку стучаться в запертую дверь на втором этаже.

«Я полгода вела переговоры с Анной, чтобы она пустила аварийщиков в квартиру. Предлагала ей помощь, готова была оплатить гибкую сантехническую подводку, лишь бы меня перестало затапливать, — говорит Анастасия. — В августе мне сказали, чтобы я шла в суд, если и дальше буду так часто вызывать сантехника. В итоге я не могу сделать ремонт, потому что меня постоянно топят. По этой же причине у меня нет электричества в туалете, в ванной, в кухне и прихожей. Только в одной комнате из двух нормально горит свет».

По словам Анастасии, договориться с соседкой не получалось: женщина не шла на контакт, а от помощи отказывалась. В апреле она все-таки пустила в квартиру электрика из ЖЭК. Тот вошел, обомлел, сделал несколько фото и был таков. Фото передал Анастасии со словами, что ничего нельзя сделать, пока соседка со второго этажа не приберется. В октябре Анна открыла дверь сантехнику. Мужчина, прежде чем бежать из помещения, снял короткое видео.

Фото: предоставлено Анастасией Фото: предоставлено Анастасией Фото: предоставлено Анастасией Поделиться Поделиться





предоставлено Анастасией

То, что зафиксировала камера смартфона, трудно назвать человеческим жильем. Повсюду навален хлам и откровенный мусор. Эвелина поняла, что что-то не так, когда в ее форточку из нижней квартиры потянуло нестерпимой вонью помойки.

«Мы живем здесь полтора года, — рассказала Эвелина «Фонтанке». — Поначалу ничего не замечали. А потом оказалось, что у нас невозможно открыть окно, когда Анна открывает окно у себя на втором этаже. Прямо над ее квартирой жила семья, муж с женой и ребенок. Когда я заходила к ним, у них от пола запах шел. В итоге они купили другое жилье и переехали. Прежний хозяин нашей квартиры продавал ее долго и отдал дешево. Мы взяли ее миллиона на полтора ниже рынка. И потом поняли почему». По словам Эвелины, когда Анна открывает дверь своей квартиры на втором этаже, пройти мимо без рвотных спазмов можно, только зажав нос. «Электрики выходили от нее зеленые, — говорит Эвелина. — У них были респираторы, потому что один из них был наслышан об этой квартире, и они уже приехали подготовленные. Но все равно одному прямо плохо стало потом».

Вдобавок ко всему у соседей вышел конфликт на почве кошек. Животных, по словам собеседников «Фонтанки», Анна держит в своей квартире, а еще подкармливает в подвале дома тех, кого не забирает домой. «Мы не против животных, — говорит Эвелина. — Мы хотели просто закрыть подвальный продух у подъезда и вывести отверстие на задний двор дома. И чтобы она там занималась кошечками, стерилизовала их, а не кидала им еду из окна второго этажа. Но когда пришел мастер закрывать продух, собрались зоозащитники и вышла ругань. Мы предлагали кошек в приют отвезти, люди были готовы приехать забрать. Жители соседнего дома тоже недовольны — она выходит в 12 ночи и кормит бездомных кошек по соседним дворам». Из рассказов соседей выходит, что Анна — личность прямо-таки мистическая: никогда не показывается при свете дня, покидает свое зловещее жилище только ночью. Выглядит обычно, но... от нее пахнет. Всё время дома, где работает и работает ли вообще — непонятно. При этом продукты ей привозят курьеры из доставки. По словам соседей, в квартире Анны раньше проживала еще ее престарелая мама, которая якобы никогда не выносила мусор. Несколько лет назад случился сильный пожар, когда наряд тушил помещение, мусор выбрасывали прямо из окон. Потом мама умерла, а Анна год или два жила в обугленных стенах без электричества. Не пускала в квартиру газовую службу и жилищную инспекцию. В ответ на предложения помощи отвечала, что сама «всё уберет». А однажды в парадной прямо у почтовых ящиков кто-то выставил картонную коробку с «говнищем». Случай был единичный, но запоминающийся.

Эвелина составила коллективную жалобу, которую подписали 20 жителей парадной дома. Отправила обращения в жилагентство, в местную администрацию, в Роспотребнадзор. Жильцы вызывали даже участкового — он честно приезжал, стучал в дверь на втором этаже, ему не открывали. «Жилагентство ответило, что сделать ничего не может, потому что не имеет права входить в квартиру, если хозяйка не пускает. Роспотребнадзор написал, что не занимается квартирами, санэпидстанция тоже ответила, что может проверять только состояние парадных, — говорит Эвелина. — Мы писали на имя главы района — он передал обращение в жилагентство Красносельского района, а оттуда снова ответили, что ничего поделать не могут. Каждые полмесяца к нам выезжает дезинфекция от блох. Приезжают, травят и так по кругу. Если в доме бордель, например, то его приезжают и закрывают. А у нас тут настоящий мусорный бордель. И она уверена, что ее дом — ее крепость, и что ей ничего не будет. В конце концов мне сказали, что это всё решается только в судебном порядке. А это юрист хороший нужен, который хороших денег стоит».

Вот некоторые выдержки из официальных ответов, полученных Эвелиной: «Взаимоотношения между соседями жилых помещений не регламентированы действующими санитарными нормами и правилами и не входят в компетенцию Роспотребнадзора». «Суд может обязать ответчика устранить нарушения санитарно-гигиенических требований законодательства по содержанию жилого помещения. Проверка органами Роспотребнадзора санитарного состояния квартиры может быть проведена при наличии соответствующего решения суда». «Если Вы полагаете, что Ваши права как собственника помещения нарушены, Вы вправе в судебном порядке обязать соседа соблюдать нормы содержания жилого помещения в надлежащем санитарном состоянии. Статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено право на обращение в суд граждан (физических лиц), всех заинтересованных лиц, которые нуждаются в судебной защите нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов. Истцом в этом случае может выступать лишь то лицо, чьи права и законные интересы нарушены».

Инна, которая живет на первом этаже, тоже страдает от соседства с Анной. Она жалуется на «кошатню» в подвале, от которой исходит неприятный запах, а в парадную и квартиру проникают блохи. «Под окнами Анастасии прорублена дыра в подвал, — говорит Инна. — И там — бешеное количество кошек. Анна нелюдимая, ни с кем особо не общается. С кошками носится как с детьми. Внешне ничем не выделяется, но от нее всегда воняет чем-то гнилым, даже если у нее голова вымыта. Слесарь пытался заделать продух, но в соседнем доме такая же неадекватная женщина, которая кормит кошек, присоединилась, вместе они помешали заделать дыру, ссылаясь на постановление городского правительства номер 354. Вот только там говорится еще, что они обязаны содержать этих кошек, ставить лотки, убирать за ними. А не просто еду разбрасывать. Мне приходится вытравлять блох постоянно, наша первая ударная квартира на их пути».

Надо сказать, Анне соседи тоже не нравятся. Да, квартира горела в 2018 году. Два года назад умерла мама. Потом болели и умирали кошки, и у самой Анны были проблемы со здоровьем. Но она всё уберет. Сама. Запах — это от кошек, они кое-что в квартире попортили, но летом Анна свозила всех пятерых к ветеринару — на такси — и кастрировала. И ремонт уже начала делать, ей кредит одобрили. «Сантехник пришел и сломал мне трубу, подводящую к унитазу, — рассказала Анна «Фонтанке». — Потом пришел опять и сломал мне вентиль. Минут через 20 вода начала идти. Приходили мастера, 7 тысяч с меня взяли, чтобы повесить два выключателя, и провод кинули с лампочкой. До этого электричества не было около года. А этот сантехник не дал мне продолжить работы по ремонту, запретил мастерам, которых я наняла, работать. А у меня уже куплена тумба, мойка, материалы. Он сказал, что пока я не уберу, нельзя ничего делать — ему мешает. Но мне же нужна вода и свет, чтобы уборку делать. Я озонатор купила и очиститель воздуха. И мне нужно, чтобы мне не мешали делать работу. Соседи выставили так, что у меня ванная загромождена. А я просто бросила плитку туда. Как бросила, так и вытащу. Душ не подключен? Но слева у меня смеситель с душевой насадкой другой».

По словам Анны, она что-то потихоньку пыталась делать сразу после пожара. Но потом начался ковид, они с мамой начали болеть, стало не до того. В подвале, по словам Анны, сейчас живут только двое маленьких котят, а блох никаких нет. Продух в подвале должен быть по закону, а перенести его на другую сторону дома Анна не дала, потому что кошкам «не объяснишь, что надо туда идти», и соседи, чьи окна выходят во двор, тоже могут быть против кошек. По словам женщины, работа у нее есть — она удаленно служит «экономистом в компании». Разрешения на видеосъемку в своем жилище она сантехнику не давала и готова на всех подать в суд за разглашение ее персональных данных и обстоятельств быта. Потому что соседей не касается то, что происходит у нее дома. «Я сама делаю всё. Вы думаете, я не буду делать? Я этим все время занимаюсь, — возмущается Анна. — Поработаю по основной работе, а потом занимаюсь домом. Сейчас я не планирую сидеть в этом. Нет, мне абсолютно не нужна никакая помощь. Я прошу не мешать мне. Я параллельно занимаюсь, выбрасываю мусор. Не думаю, что это займет много времени. Главное, чтобы рабочие делали ремонт. Они должны сначала проштробить кусок стены, чтобы проложить новый электрический кабель. По логике они должны сначала сантехникой заняться...»

О грехах и грешках соседей, которые на нее жалуются, Анна и сама может многое порассказать. У нее целая коллекция видеозаписей с домофона — как соседи по ночам стоят у двери парадной, курят и что-то пьют. Да, они шумят по ночам, празднуют что-то. А еще гуляют с детьми явно в нетрезвом виде, а игрушки кладут прямо на грязный асфальт. И еще соседский мальчишка лет восьми прямо во дворе за машинами писал, ему до квартиры не дойти было. Вот такие они, борцы за чистоту. «Возможно, это просто зависть, когда они видят, что я продукты на дом заказываю, — говорит Анна. — Эта соседка, которая на меня жалуется постоянно, сама не работает, все время дома сидит. И муж ее при ребенке ругается. И это от него пахнет алкоголем. Я не курю и не пью, и такие запахи не выношу».

В ответ на просьбу сделать фото или видео из квартиры, на которых было бы видно, что всё не так ужасно, как утверждают соседи, Анна ответила, что сможет это сделать примерно через неделю.

«У меня сейчас цемент, плитка, всё в куче. Я пытаюсь всё разобрать, — говорит она. — Они хотят, чтобы у меня было всё идеально. У них во время ремонта было идеально? Но к себе они не критичны. Всю жизнь у них была зависть. Когда наша квартира горела и вещи выбрасывали в окно, эти вещи соседи же и растащили. Тогда улетел латексный матрасик, пятнашку он стоил, и его сперли тут же. Прямо при нас с мамой. Бинокль морской отцовский — сперли. Как стервятники бросились вещи собирать». Анастасия обратилась с очередной жалобой в прокуратуру. И собирает акты посещения ее квартиры аварийными службами, выписки, подтверждающие частоту этих обращений и ответы на свои жалобы в те же инстанции, куда обращалась и Эвелина. По закону соблюдать в квартире санитарно-эпидемиологические требования, уважать интересы соседей и помнить о мерах пожарной безопасности входит в обязанность жильцов (п. 4 ст. 30 ЖК РФ, п. 4 ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 67 ЖК РФ, раздел VIII СанПиН 2.1.3684–21).

Жителям страдающей парадной в пятиэтажке на Народного Ополчения остается последний довод — обращение в суд. С решением суда на руках в «нехорошую квартиру» в присутствии полиции смогут попасть сотрудники СЭС. За антисанитарию хозяина могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей (ст. 6.4 КоАП РФ), за создание пожароопасной ситуации — на сумму от 5000 до 15 000 рублей (ст. 20.4 КоАП РФ). Но главное — суд может обязать человека очистить квартиру от мусора. Так в 2011 году поступил Головинский суд Москвы по иску Жилищно-строительного кооператива «Плановик-5» к гражданке Смирновой. «В случае неисполнения решения суда ответчиком в течение семи календарных дней после вступления решения суда в законную силу, ЖСК «Плановик-5» вправе убрать весь мусор из квартиры ответчика за счет ответчика с взысканием с неё необходимых расходов», — говорится в документе.

В 2020 году Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края принял аналогичное решение по иску администрации городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича» к гражданке Власовой. Суд постановил обязать ответчицу в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу очистить квартиру от бытового мусора, восстановить электроснабжение и водоснабжение квартиры, сантехническое оборудование и входную дверь в квартиру.

Перед подачей иска необходимо собрать всю доказательную базу: копии обращений, ответов на них, фото- и видеофиксацию протечек и антисанитарии. Если соседи вызывали участкового, факт того, что ему не открыли дверь, должен быть подтвержден протоколом. Судиться не получится только в том случае, если у проблемного соседа есть подтвержденный медиками психический диагноз.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»