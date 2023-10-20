Суд штата Нью-Йорк пригрозил Трампу заключением под стражу за нарушение соглашения о неразглашении

Суд штата Нью-Йорк пригрозил поместить бывшего президента США Дональда Трампа под стражу, поскольку в Сети осталась публикация, которую было предписано удалить. В ней экс-президент высказывается о персонале суда, в частности о сотруднице судьи Артура Энгорона, передает 20 октября телекомпания NBC.



Судья Артур Энгорон назвал пост «оскорбительным» и напомнил, что предписал Трампу его уничтожить, с чем тот на прошлом заседании согласился. Однако публикация осталась в доступе, что судья охарактеризовал как «вопиющее нарушение постановления о неразглашении» и пригрозил санкциями в виде ареста. Впрочем, адвокату Трампа дали возможность объяснить ситуацию.

