    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-в

    766мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd95.91eur101.43

    Суд штата Нью-Йорк пригрозил Трампу заключением под стражу за нарушение соглашения о неразглашении

    871
    5 комментариев

    Суд штата Нью-Йорк пригрозил поместить бывшего президента США Дональда Трампа под стражу, поскольку в Сети осталась публикация, которую было предписано удалить. В ней экс-президент высказывается о персонале суда, в частности о сотруднице судьи Артура Энгорона, передает 20 октября телекомпания NBC.

    Судья Артур Энгорон назвал пост «оскорбительным» и напомнил, что предписал Трампу его уничтожить, с чем тот на прошлом заседании согласился. Однако публикация осталась в доступе, что судья охарактеризовал как «вопиющее нарушение постановления о неразглашении» и пригрозил санкциями в виде ареста. Впрочем, адвокату Трампа дали возможность объяснить ситуацию.

    Речь идет о фотографии сотрудницы судьи Энгорона, на которой она вместе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Трамп разместил изображение на своей странице в Truth Social и подписал, что она является «подругой» законодателя. Суд обязал удалить эту запись, что экс-президент США и сделал в соцсети, но при этом пост в течение 17 дней оставался на сайте предвыборной кампании Трампа.

    Адвокаты извинились перед судом и указали, что публикация осталась на сайте по оплошности.

    В суде штата Нью-Йорк слушается дело о мошенничестве по иску прокуратуры. По версии прокурора штата Джеймс, компания Дональда Трампа предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Прокуратура полагает, что стоимость активов была завышена на сумму от 2,23 млрд долларов до 3,6 млрд долларов. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

    Дело о штурме Капитолия в 2021 году рассматривает федеральный суд округа Колумбия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость20 Окт 2023 в 22:17
    и также и за неразглашение нарушения о соглашении. логистика казуистика.
    +0−0
    А1357920 Окт 2023 в 21:57
    А не пора ли обнаружить, что Трампа там травят каким нибудь, например «старичком»?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close