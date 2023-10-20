«И как там спать?» Студенты НГУ имени Лесгафта пожаловались на условия в общежитии

Переезд в масштабах общежития добавил головной боли студентам НГУ имени Лесгафта. Пока вуз делает ремонт в местах общего пользования, им пришлось переселиться туда, где должно быть комфортно, но увиденное в новых комнатах спортсменов не обрадовало — работы там им хватило самим, да так, что, говорят, приходится прогуливать пары, ведь собирать вещи надо было досрочно. Учебное заведение опровергает — комнаты в удовлетворительном состоянии. О своих бедах на проспекте Испытателей «Фонтанке» поведали обучающиеся и их родители.
Как отметил Сергей, отец одного из студентов, ремонт в местах общего пользования — в душевых и кухнях — в летний период сделать не успели и приступили осенью. Так что проживающих на этажах, где ведутся работы, начали переселять в другие блоки, где кухни и душевые уже отремонтированы.
По словам Сергея, студентам сообщили, что переехать им нужно будет 20 октября. Сын и его соседи увидели комнату, в которую будут заселяться, и поняли, что «для жизни она не пригодна». «Дети сами сходили, купили строительные материалы, взяли шпатели и вместо того, чтобы ходить на учебу в разгар учебного процесса, они с утра до ночи делают ремонт. Сдирают обои и клеят новые», — рассказал он.
студент НГУ имени Лесгафта
студент НГУ имени Лесгафта
студент НГУ имени Лесгафта
Основная проблема не в том, что студентам пришлось делать ремонт своими руками, а в том, что переселили их на два дня раньше — когда в комнатах обучающиеся не успели даже поклеить обои. «Решили разобраться с полом, плинтусами, но не успели закончить за день. К сожалению, с утра нам сказали, что переезжать нужно прямо сегодня. А это 18 число, говорили, что еще целых два дня должно было быть. Пришлось перенести вещи в комнату к друзьям», — поделился с «Фонтанкой» один из студентов.
«Там жить невозможно. Там обои содраны, пол поднят. И как там спать? Их блок на пять комнат весь выселили», — пожаловался Сергей. Также он рассказал, что до этого в блоке год не было работающей душевой, хотя в вузе учатся спортсмены, которые чуть ли не ежедневно ходят на тренировки.
В самом университете отметили, что переклеить обои — это была личная инициатива студентов. Также в общежитии поделились фотографиями того, как выглядели комнаты, в которые переселили студентов, и сам корпус после ремонта.
Факт самого переселения в НГУ имени Лесгафта тоже объяснили: в здании общежития первым этапом проводится капитальный ремонт мест общего пользования. Поэтому студентов, на этаже которых начался ремонт, переселяют в другие комнаты и информируют о предстоящем переезде за две недели до начала работ.
«Студентам на время ремонта предоставляются комнаты на этаже, где полностью произведен капитальный ремонт мест общего пользования. Насекомых (тараканов) на вновь отремонтированных этажах нет. Жилые комнаты находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в НГУ имени Лесгафта.