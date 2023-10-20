«И как там спать?» Студенты НГУ имени Лесгафта пожаловались на условия в общежитии

Переезд в масштабах общежития добавил головной боли студентам НГУ имени Лесгафта. Пока вуз делает ремонт в местах общего пользования, им пришлось переселиться туда, где должно быть комфортно, но увиденное в новых комнатах спортсменов не обрадовало — работы там им хватило самим, да так, что, говорят, приходится прогуливать пары, ведь собирать вещи надо было досрочно. Учебное заведение опровергает — комнаты в удовлетворительном состоянии. О своих бедах на проспекте Испытателей «Фонтанке» поведали обучающиеся и их родители.

Как отметил Сергей, отец одного из студентов, ремонт в местах общего пользования — в душевых и кухнях — в летний период сделать не успели и приступили осенью. Так что проживающих на этажах, где ведутся работы, начали переселять в другие блоки, где кухни и душевые уже отремонтированы.

По словам Сергея, студентам сообщили, что переехать им нужно будет 20 октября. Сын и его соседи увидели комнату, в которую будут заселяться, и поняли, что «для жизни она не пригодна». «Дети сами сходили, купили строительные материалы, взяли шпатели и вместо того, чтобы ходить на учебу в разгар учебного процесса, они с утра до ночи делают ремонт. Сдирают обои и клеят новые», — рассказал он.

студент НГУ имени Лесгафта

студент НГУ имени Лесгафта

студент НГУ имени Лесгафта

Основная проблема не в том, что студентам пришлось делать ремонт своими руками, а в том, что переселили их на два дня раньше — когда в комнатах обучающиеся не успели даже поклеить обои. «Решили разобраться с полом, плинтусами, но не успели закончить за день. К сожалению, с утра нам сказали, что переезжать нужно прямо сегодня. А это 18 число, говорили, что еще целых два дня должно было быть. Пришлось перенести вещи в комнату к друзьям», — поделился с «Фонтанкой» один из студентов.



«Там жить невозможно. Там обои содраны, пол поднят. И как там спать? Их блок на пять комнат весь выселили», — пожаловался Сергей. Также он рассказал, что до этого в блоке год не было работающей душевой, хотя в вузе учатся спортсмены, которые чуть ли не ежедневно ходят на тренировки.

В самом университете отметили, что переклеить обои — это была личная инициатива студентов. Также в общежитии поделились фотографиями того, как выглядели комнаты, в которые переселили студентов, и сам корпус после ремонта.

Фото: предоставлено университетом НГУ имени Лесгафта Фото: предоставлено университетом НГУ имени Лесгафта Фото: предоставлено университетом НГУ имени Лесгафта Поделиться Поделиться





Факт самого переселения в НГУ имени Лесгафта тоже объяснили: в здании общежития первым этапом проводится капитальный ремонт мест общего пользования. Поэтому студентов, на этаже которых начался ремонт, переселяют в другие комнаты и информируют о предстоящем переезде за две недели до начала работ.

