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    Испанский военный корабль сопроводил подлодку и буксир ВМФ России в Средиземном море

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    22 комментария

    Патрульный корабль ВМС Испании Rayo сопроводил российскую подводную лодку проекта «Варшавянка» и буксир «Сергей Балк», которые следовали через западную часть Средиземного моря к югу от Балеарских островов. Об этом 20 октября сообщает газета El Mundo с ссылкой на министерство обороны королевства.

    Как пишет издание, днем в среду, 11 октября, подлодка и буксир шли вблизи исключительной экономической зоны Испании. В территориальные воды королевства они не входили, но перемещались вблизи вод, представляющих интерес для страны. В министерстве отметили, что процесс сопровождения является обычной практикой и осуществляется для всех судов, приближающихся к этим зонам интересов.

    В сентябре 2013 года в Средиземном море было создано постоянное оперативное соединение ВМФ России. Обеспечением занимается российская база в Тартусе в Сирии. Состав соединения варьируется в зависимости от военно-политической обстановки в регионе и поставленных задач.

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    Комментарии 22

    Гость20 Окт 2023 в 22:14
    вот это по нашему тореадор смелее в бой
    +0−0
    А1357920 Окт 2023 в 22:03
    Со всем этим понятно, одни шли, другие сопроводили, обычная практика. А буксир там зачем?
    +0−0
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