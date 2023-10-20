Испанский военный корабль сопроводил подлодку и буксир ВМФ России в Средиземном море

Патрульный корабль ВМС Испании Rayo сопроводил российскую подводную лодку проекта «Варшавянка» и буксир «Сергей Балк», которые следовали через западную часть Средиземного моря к югу от Балеарских островов. Об этом 20 октября сообщает газета El Mundo с ссылкой на министерство обороны королевства.



Как пишет издание, днем в среду, 11 октября, подлодка и буксир шли вблизи исключительной экономической зоны Испании. В территориальные воды королевства они не входили, но перемещались вблизи вод, представляющих интерес для страны. В министерстве отметили, что процесс сопровождения является обычной практикой и осуществляется для всех судов, приближающихся к этим зонам интересов.

