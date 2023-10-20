Помощник президента США Салливан: деньги для Украины почти закончились

Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились, заявил во время онлайн-брифинга для прессы помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова 20 октября цитирует ТАСС.



Главной темой брифинга был запрос администрацией США у Конгресса дополнительных средств из бюджета, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю.



«Нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).

