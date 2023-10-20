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    Помощник президента США Салливан: деньги для Украины почти закончились

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    16 комментариев

    Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились, заявил во время онлайн-брифинга для прессы помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова 20 октября цитирует ТАСС.

    Главной темой брифинга был запрос администрацией США у Конгресса дополнительных средств из бюджета, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю.

    «Нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).

    Американская администрация не исключает поставок Украине таких систем оружия и военной техники, которые ранее не передавались, но конкретики в запросе нет.

    Также президент США Джо Байден просит у Конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА Новости. Причем в запросе не уточняется, идет ли речь о поддержке Тайваня или других стран.

    Коллизия в том, что Конгресс пока не может рассмотреть запрос Белого дома, поскольку палата представителей США так и не может выбрать спикера — по крайней мере, на момент публикации это так.

    Без спикера палата формально не может рассмотреть в том числе запрос Байдена о помощи Израилю и Украине.

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    Комментарии 16

    Гость20 Окт 2023 в 20:34
    смотрю фурункульная модерация беконина трет все подчистую
    +0−0
    свободный философ20 Окт 2023 в 20:04
    деньги-это не проблема.тем более для Запада.Найдутся.В Украине своё оружие и производство будет наращиваться.Бабло на это будет пущено.Коррупция удушается и запасы есть.
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