Помощник президента США Салливан: деньги для Украины почти закончились

Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились, заявил во время онлайн-брифинга для прессы помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова 20 октября цитирует ТАСС.
Главной темой брифинга был запрос администрацией США у Конгресса дополнительных средств из бюджета, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю.
«Нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — сказал Салливан (цитата по ТАСС).
Американская администрация не исключает поставок Украине таких систем оружия и военной техники, которые ранее не передавались, но конкретики в запросе нет.
Также президент США Джо Байден просит у Конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона, передает РИА Новости. Причем в запросе не уточняется, идет ли речь о поддержке Тайваня или других стран.
Коллизия в том, что Конгресс пока не может рассмотреть запрос Белого дома, поскольку палата представителей США так и не может выбрать спикера — по крайней мере, на момент публикации это так.
Без спикера палата формально не может рассмотреть в том числе запрос Байдена о помощи Израилю и Украине.