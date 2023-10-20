Жителю Иваново, задушившему 83-летнюю подругу во время секса, назначили исправительные работы

Жителю Иваново назначили исправительные работы за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). 57-летний мужчина во время секса случайно задушил свою 83-летнюю подругу. Подробности 20 октября сообщает пресс-служба Ивановского областного суда.
Уголовное дело рассматривал Советский районный суд, который установил, что весной этого года пара вместе выпивала, после чего решила предаться любовным утехам. Мужчина решил попробовать эротическое удушение, но перестарался, и его партнерша скончалась.
Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработной платы.
Приговор в законную силу не вступил.