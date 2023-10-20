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    Чемпиона мира по футболу дисквалифицировали на два года за допинг

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    1 комментарий

    Нападающий итальянского футбольного клуба «Монца» и сборной Аргентины Алехандро Гомес получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщило 20 октября издание Relevo.

    Положительный результат на допинг дали анализы, взятые у бывшего игрока испанской «Севильи» в ноябре 2022 года, всего за несколько дней до начала чемпионата мира. По словам самого футболиста, он случайно принял сироп от кашля одного из своих детей без предварительной консультации с медицинскими специалистами клуба.

    Утверждается, что и сам Гомес, и «Севилья» были в курсе допингового инцидента еще несколько месяцев назад, получив соответствующее уведомление от УЕФА. В сентябре аргентинский футболист подписал контракт с «Монцей» на правах свободного агента после расторжения соглашения с «Севильей». За итальянский клуб он провел всего две игры.

    В составе сборной Аргентины Гомес одержал победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, команде не грозят санкции за проваленный допинг-тест одного из ее игроков.

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    Комментарии 1

    _ixform20 Окт 2023 в 19:31
    нельзя курить траву без разрешения соединенных штатов
    +1−0
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