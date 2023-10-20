«Импортозамещение». В Смольном объяснили снижение нормативов расходов на лечение онкологических больных и на ЭКО

Нормативы федеральных затрат на медицинскую помощь вырастут в 2024 году на 8%. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 20 октября на заседании бюджетно-финансового комитета в Законодательном собрании.



Исключение составит медицинская помощь в круглосуточном стационаре по профилю «онкология», по которому норматив финансовых затрат на одного застрахованного снизится на 8%, до 113,8 тысячи рублей. Показатель для медицинской помощи с применением ЭКО в дневном стационаре сократится на 13%, до 130,5 тысячи рублей. Затраты на диспансерное наблюдение вырастут на 76%, до 2,7 тысячи рублей.