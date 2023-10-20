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    «Импортозамещение». В Смольном объяснили снижение нормативов расходов на лечение онкологических больных и на ЭКО

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    15 комментариев

    Нормативы федеральных затрат на медицинскую помощь вырастут в 2024 году на 8%. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 20 октября на заседании бюджетно-финансового комитета в Законодательном собрании.

    Исключение составит медицинская помощь в круглосуточном стационаре по профилю «онкология», по которому норматив финансовых затрат на одного застрахованного снизится на 8%, до 113,8 тысячи рублей. Показатель для медицинской помощи с применением ЭКО в дневном стационаре сократится на 13%, до 130,5 тысячи рублей. Затраты на диспансерное наблюдение вырастут на 76%, до 2,7 тысячи рублей.

    Отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, Дмитрий Лисовец пояснил, что сокращение объемов затрат произойдет из-за импортозамещения. «С учетом импортозамещения и развития фармацевтической промышленности РФ, стоимость курса лечения пациентов с онкологическими заболеваниями существенно за последнее время снизилась, и произведено увеличение норматива по объему, но снижение финансирования за единицу выполнения», — сказал он. По словам Лисовца, такие расчеты по затратам на лекарственное обеспечение онкологических пациентов были представлены на совещании в Минздраве. «Это же касается и ЭКО», — добавил он.

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    Комментарии 15

    ProstoZloy20 Окт 2023 в 20:26
    "Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить."

    Ну, хоть Лескова-то - можно? ;)
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 20:25
    Какой процент больных планируется оставлять в живых?
    +0−1
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