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    Петербуржцы толпятся в метро на красной линии. Очевидцы сообщают о задержке поездов

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    8 комментариев

    На красной ветке петербургского метро произошёл сбой в движении поездов. Об этом «Фонтанке» сообщают очевидцы вечером 20 октября.

    По словам горожан, состав встал на станции «Площадь Восстания». Движения поездов в сторону «Девяткино» нет уже более 10 минут.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На «Владимирской» по громкоговорителю спешащим пассажирам предложили воспользоваться переходом на «Достоевскую», то есть пересесть на другую линию. Горожане предполагают, что сбой произошел из-за сломанного состава.

    «Движение поездов по линии 1 от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» осуществляется с увеличенным интервалом», — рассказали в пресс-службе подземки, добавив, что причина этого — неисправность в составе.

    Обновление:

    В 18:35 в метро сообщили, что движение осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 8

    Гость20 Окт 2023 в 18:53
    Больше больше беженцев везите в Питер .... в метро все останутся навеки - самая большая могила будет ....
    +0−0
    26064201120 Окт 2023 в 18:52
    Импортозамещение работает.
    +0−0
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