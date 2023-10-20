Петербуржцы толпятся в метро на красной линии. Очевидцы сообщают о задержке поездов

По словам горожан, состав встал на станции «Площадь Восстания». Движения поездов в сторону «Девяткино» нет уже более 10 минут.

На красной ветке петербургского метро произошёл сбой в движении поездов. Об этом «Фонтанке» сообщают очевидцы вечером 20 октября.

На «Владимирской» по громкоговорителю спешащим пассажирам предложили воспользоваться переходом на «Достоевскую», то есть пересесть на другую линию. Горожане предполагают, что сбой произошел из-за сломанного состава.

«Движение поездов по линии 1 от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» осуществляется с увеличенным интервалом», — рассказали в пресс-службе подземки, добавив, что причина этого — неисправность в составе.

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В 18:35 в метро сообщили, что движение осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается.