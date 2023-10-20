Петербуржцы толпятся в метро на красной линии. Очевидцы сообщают о задержке поездов

На красной ветке петербургского метро произошёл сбой в движении поездов. Об этом «Фонтанке» сообщают очевидцы вечером 20 октября.
По словам горожан, состав встал на станции «Площадь Восстания». Движения поездов в сторону «Девяткино» нет уже более 10 минут.
На «Владимирской» по громкоговорителю спешащим пассажирам предложили воспользоваться переходом на «Достоевскую», то есть пересесть на другую линию. Горожане предполагают, что сбой произошел из-за сломанного состава.
«Движение поездов по линии 1 от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» осуществляется с увеличенным интервалом», — рассказали в пресс-службе подземки, добавив, что причина этого — неисправность в составе.
Обновление:
В 18:35 в метро сообщили, что движение осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается.