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    Путин поручил предоставить предложения о регулярных рейсах из закрытого города Сарова

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря представить предложения о регулярных пассажирских рейсах с аэродрома Сарова, в том числе для паломников и туристов. Об этом 20 октября сообщается на сайте Кремля.

    Работа над предложениями поручена правительству РФ, «Росатому», властям Нижегородской области и ФСБ.

    «Представить предложения, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Саров (Миус)», — сказано в поручении. Отмечается, что в пассажирских рейсах заинтересованы сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и туристы-паломники.

    Город Саров расположен на границе Нижегородской области и Республики Мордовии, является закрытым административно-территориальным образованием. Город был засекречен в 1946 году в связи с разработкой ядерного оружия. В городе находится Свято-Успенская Саровская пустынь — мужской монастырь, основанный в начале 18 века.

    В 2018 году при поддержке Путина и по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла был создан масштабный проект — паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», в который вошли три старинных поселения на юге Нижегородской области.

    В 2021 году в Сарове был открыт Национальный центр физики и математики госкорпорации «Росатом».

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    Саров
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    Гость20 Окт 2023 в 19:56
    За что их так?
    +0−0
    Вячеслав Русаков20 Окт 2023 в 19:39
    Открыли самый дальний уголок,
    В который не заманят и награды,
    Открыт закрытый городок Саров,
    Саров открыт — но мне туда не надо!

    (С)
    +0−0
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