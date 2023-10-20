Путин поручил предоставить предложения о регулярных рейсах из закрытого города Сарова

Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря представить предложения о регулярных пассажирских рейсах с аэродрома Сарова, в том числе для паломников и туристов. Об этом 20 октября сообщается на сайте Кремля.

Работа над предложениями поручена правительству РФ, «Росатому», властям Нижегородской области и ФСБ.

«Представить предложения, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Саров (Миус)», — сказано в поручении. Отмечается, что в пассажирских рейсах заинтересованы сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и туристы-паломники.