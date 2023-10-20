Путин поручил предоставить предложения о регулярных рейсах из закрытого города Сарова

Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря представить предложения о регулярных пассажирских рейсах с аэродрома Сарова, в том числе для паломников и туристов. Об этом 20 октября сообщается на сайте Кремля.
Работа над предложениями поручена правительству РФ, «Росатому», властям Нижегородской области и ФСБ.
«Представить предложения, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Саров (Миус)», — сказано в поручении. Отмечается, что в пассажирских рейсах заинтересованы сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики и туристы-паломники.
Город Саров расположен на границе Нижегородской области и Республики Мордовии, является закрытым административно-территориальным образованием. Город был засекречен в 1946 году в связи с разработкой ядерного оружия. В городе находится Свято-Успенская Саровская пустынь — мужской монастырь, основанный в начале 18 века.
В 2018 году при поддержке Путина и по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла был создан масштабный проект — паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», в который вошли три старинных поселения на юге Нижегородской области.
В 2021 году в Сарове был открыт Национальный центр физики и математики госкорпорации «Росатом».